L'iniziativa

Tornano le cene di Emergency con due serate Da Giulio in Pelleria e al Prodotto Non Conforme foto

Il ricavato sarà interamente o in parte devoluto all'associazione per sostenere i progetti in Italia e nel mondo









Con l’arrivo dell’estate tornano anche le Centocene di Emergency. La prima cena, organizzata dal gruppo di volontari di Lucca, si terrà al ristorante Da Giulio in Pelleria (via delle Conce, 45) venerdì (10 giugno) alle 20,30. Nel menù, antipasto misto con pasta fritta, tortelli e farro, spezzatino di vitella e pancetta di maiale al forno con patate arrosto, ed infine buccellato e cantucci con vin santo, bevande e caffè. Possibilità di menù per intolleranti e/o vegetariani. Costo adulti 30 euro, mentre i bambini al di sotto dei dieci anni 20 euro. Le prenotazioni sono aperte entro l’8 giugno. Il ricavato sarà interamente devoluto a Emergency per sostenere i nostri progetti in Italia e nel mondo. La seconda cena, invece, si terrà il 24 giugno alle 20,30 al Prodotto Non Conforme (via vecchia Pesciatina, 155 Lunata). Cena e Dj set per Emergency. Nel menù aperitivo e sangria, antipasto misto, due primi, frutta e gelato, caffè e bevande. Costo adulti 25 euro, costo bambini sotto i 10 anni 12,5 euro. Prenotazione entro 22 giugno. Cinque euro del costo della cena saranno destinati a Emergency per sostenere i progetti. Sostieni l’informazione gratuita con una donazione