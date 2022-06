Ricoverato al San Luca per ictus, la moglie: “Grazie a tutto il personale: la buona sanità esiste”

Tra le critiche emergono alle volte anche alcuni ringraziamenti per il funzionamento del pronto soccorso dell’ospedale San Luca. A farli, questa volta, è la moglie di un uomo ricoverato lo scorso 3 giugno in neurologia per un ictus.

“Mio marito – S.S le iniziali – è ricorso alle cure del pronto soccorso del San Luca a causa di un ictus e volevo ringraziare pubblicamente tutto il personale medico e infermieristico sia del Ps sia del reparto di neurologia dove è stato ricoverato per alcuni giorni, per la professionalità e la cura con cui si sono prodigati. Ci siamo sentiti non solo curati ma soprattutto rassicurati dal loro modo di operare. La buona sanità esiste noi possiamo confermarlo”.