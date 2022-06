In San Francesco è ‘Estate Davvero’ con Luccasenzabarriere Odv

È tutto pronto per Estate Davvero: domani (18 giugno) in piazza San Francesco, a partire dalle 17, l’appuntamento è con una giornata interamente dedicata all’inclusione, all’accessibilità, allo stare insieme in libertà.

Organizzata dall’associazione Luccasenzabarriere Odv, Estate Davvero porta in piazza tante associazioni sportive e culturali che si metteranno a disposizione dei più piccoli per un pomeriggio di giochi e sport: Asd Sport Toscana Calcio Balilla, Club Scherma Lucca Tbb, Alchimia Dance Studio Lucca, Palestra Samurai Karate, e Conexo Aps che, insieme all’associazione Giocosamente e il trucca-bimbi di Incanto Party Planner, arricchiranno il fitto programma.

Alle 20, andrà in scena La ragazza degli Orafiori, lo spettacolo organizzato da Luccasenzabarriere Odv insieme alla dottoressa Kizzy Rovella, musicoterapista, e al dottor Roberto Romani, maestro di musical e, a seguire, Ivan Cottini si esibirà insieme agli allievi di Alchimia Dance Studio e ai campioni italiani di wheelchair paradance, Alice Masciello e Marco Galli. La serata si chiuderà a ritmo di musica con il concerto degli studenti della scuola InMusica.

Un ringraziamento speciale all’impegno degli esercenti di piazza San Francesco che hanno organizzato un aperitivo a buffet: Ristorante Il Mecenate, Santi Peccanti, Bar Osteria Lo Stellario, Marameo Pizzerie, Momo Gelati. Spazio anche al buon bere e alle degustazioni con le etichette lucchesi della Strada del Vino e dell’Olio Lucca – Montecarlo – Versilia.

L’ingresso alla giornata è a offerta libera: il ricavato sarà impiegato per sostenere le attività dell’associazione Luccasenzabarriere Odv.

Estate Davvero è organizzata con il patrocinio della Provincia di Lucca, del Comune di Lucca, di Fondazione Banca del Monte di Lucca, Palazzo delle Esposizioni, Lions Club Capannori e con il sostegno di Fuori Controllo, Tasi antincendio, Les Tricot, Maraviglie, Ortopedia Michelotti, One Abbattimento barriere architettoniche, Tipografia Francesconi, Centro Medico Lucchese, Genesi Fitness.