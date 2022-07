Associazione Parkinson Lucca, la presidente Sara Ceragioli incontra la garante dei disabili

Convivere con il Parkinson si può. È il messaggio lanciato dall’Associazione italiana Parkinson Lucca, la cui presidente Sara Ceragioli, accompagnata dal vicepresidente Vincenzo Gaddini, ieri (venerdì 8 luglio) ha incontrato la garante per la tutela dei diritti delle persone con disabilità del Comune di Lucca, la dottoressa Marcella Matelli.

L’incontro è stato l’occasione per presentare le molteplici attività messe in atto dall’associazione a sostegno dei malati, per affrontare e gestire questa patologia. Grazie alla presenza di professionisti specializzati, Parkinson Lucca offre infatti percorsi di fisioterapia, logopedia, attività di potenziamento a livello cognitivo e supporto psicologico.

Con la garante Marcella Matelli si è instaurato un percorso di fattiva e costante collaborazione, anche in vista delle prossime iniziative: l’organizzazione della Maratona delle Lumache già a settembre, una mostra fotografica e un convegno sulle nuove opportunità di cura.