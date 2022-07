Amicizia Italia-Cuba, alla Cgil Lucca l’incontro con Yarisleidis Medina Valle

Questo giovedì (14 luglio) alle 18, l’associazione nazionale di Amicizia Italia-Cuba ha organizzato nella sala conferenze della Cgil Lucca, in viale Luporini un incontro con Yarisleidis Medina Valle, dell’Istituto Cubano de Amistad con los Pueblos.

L’esperta in politiche nazionali parlerà della collaborazione con l’associazione Italia-Cuba e della situazione attuale sull’isola.

“Cuba subisce infatti da 60 anni l’embargo imposto dagli Stati Uniti, e adesso il blocco del turismo a causa della pandemia, durante da ormai 2 anni, e l’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime stanno mettendo definitivamente in ginocchio il Paese, che rimane sostanzialmente povero e privo di risorse proprie – spiegano dalla Cgil Lucca -. E così, pur essendo stato in grado di sviluppare 5 diversi vaccini contro il corona virus, lo stato cubano non ha soldi per comprare le siringhe necessarie ad inocularlo. Nonostante ciò, quando è scoppiata la pandemia e l’Italia, specialmente quella del nord, stava iniziando a vivere il dramma portato dal corona virus, il governo cubano non ha esitato a inviare due squadre di medici e infermieri della Brigata Henry Reeve in Lombardia e Piemonte. L’evento di giovedì sarà anche l’occasione di iniziare a ricambiare questa solidarietà, con la presentazione di una sottoscrizione per l’acquisto di medicinali oncologici, prodotti negli Usa, ma non venduti sull’isola, per bambini malati di cancro”.

È possibile sottoscrivere rilasciando un bonifico all’associazione nazionale Amicizia Italia-Cuba, Iban: IT59 R0760101600000037185592.

Più tardi, il rinnovamento del legame tra il nostro Paese e il popolo cubano si concluderà con la cena sociale dell’associazione, che si terrà alla Casa del Popolo di Verciano alle 20,15.