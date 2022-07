Progetto Puoi, al via 75 percorsi per l’integrazione dei migranti su Lucca

È attivo il nuovo avviso Puoi, il progetto per l’inserimento socio-lavorativo a favore di migranti vulnerabili promosso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e attuato da Anpal Servizi.

Il progetto realizzerà su tutto il territorio nazionale 2mila percorsi di inserimento socio-lavorativo con la collaborazione di operatori pubblici e privati del mercato del lavoro. Su Lucca saranno attivati da Zefiro, agenzia accreditata ai servizi per il lavoro, 75 percorsi di tirocini retribuiti con un’indennità di 500 euro (mensili).

L’obiettivo dell’iniziativa Puoi – Protezione Unita a Obiettivo Integrazione è quello di realizzare percorsi di politica attiva della durata massima di 6 mesi per erogare sia opportunità di tirocinio, che servizi specialistici di orientamento e accompagnamento alla ricerca di un lavoro da realizzarsi prima, durante e dopo lo svolgimento dello stage.

Il nuovo bando coinvolge una più ampia platea di destinatari. Nello specifico, si tratta di: richiedenti e titolari di protezione internazionale; titolari di permessi di soggiorno rilasciato in casi speciali che consentono lo svolgimento di attività lavorativa; titolari di permesso di soggiorno per protezione speciale e temporanea; titolari di permesso di soggiorno per assistenza minori; titolari di permesso di soggiorno per cure mediche; cittadini stranieri fino a 24 anni non compiuti entrati in Italia come minori non accompagnati; regolarmente soggiornanti, inoccupati o disoccupati.

Tutti i candidati dovranno avere permesso di soggiorno (se in scadenza o scaduto allegare il cedolino/kit per la richiesta di rinnovo del permesso); tessera sanitaria oppure Certificato di attribuzione del codice fiscale rilasciato dall’agenzia delle entrate; e la Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (Did) rilasciata dal centro per impiego e non aver partecipato al precedente bando Puoi.

Zefiro attiverà percorsi che si basano sullo strumento della “dote individuale”, che consente la costruzione di Piani d’azione individuali (Pai), l’erogazione di servizi specialistici di orientamento, valorizzazione e sviluppo delle competenze, accompagnamento alla ricerca di un lavoro e l’attivazione di tirocini della durata di sei mesi durante i quali è previsto il riconoscimento di un’indennità di 500 euro (mensili) al beneficiario e di 600 euro (totali) per il soggetto ospitante come contributo per l’attività di tutoraggio erogati direttamente da Anpal.

Chi è interessato a beneficiare delle azioni previste nel Progetto Puoi, può segnalare entro il 31 agosto i beneficiari disponibili ad avviare i percorsi mediante l’invio di una mail a hello@zefiroformazione.it

Per maggiori informazioni e chiarimenti è possibile contattare l’agenzia Zefiro al numero 344.2270525 dal lunedì al venerdì dalle 9,30 alle 13,30.