A Piazzano un incontro con due psicologi per la comunità ferita dagli incendi

Un incontro per iniziare a ricucire le ferite lasciate sul territorio dagli incendi. A proporlo è il progetto Semi in Mente, con sede al Borghetto in via delle Gavine a Piazzano per domenica (31 luglio) dalle 17,30 alle 19,30.

A organizzarlo saranno Pierfrancesco Pardini, laureato in psicologia clinica e della salute con la partecipazione di Gabriella Buchignani, psicologa e psicoterapeuta. L’incontro è aperto a tutte le persone del territorio ‘trans-collinare‘ che include i comuni di Massarosa, Camaiore, Lucca toccate direttamente o indirettamente dagli incendi degli ultimi giorni, che vogliono condividere la propria esperienza e riparare la “ferita” che ha trasformato le colline.

Per partecipare è possibile contattare il numero 379 2377863.