Croce Rossa, aperte le iscrizioni per il corso sulle manovre salvavita pediatriche 

Stelle cadenti ma non solo. In Croce Rossa tornano le lezioni gratuite sulle manovre salvavita pediatriche, che per la prima volta si terranno all’aria aperta.

La nuova lezione informativa si terrà infatti al campo di calcio di San Lorenzo a Vaccoli giovedì (11 agosto) alle 21 e, come sempre, sarà tenuta dagli istruttori qualificati della Croce Rossa del comitato di Lucca.

Il progetto della diffusione delle manovre salvavita pediatriche, ricordiamo, ha come finalità la diffusione della cultura della rianimazione cardiopolmonare e delle competenze necessarie ad intervenire su soggetti in età pediatrica vittime di arresto cardiaco improvviso o di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

È consigliata l’iscrizione inviando un’email a questo indirizzo.

In caso di pioggia la serata sarà annullata.