Rimborsi su riscaldamento e Tari, a Lucca 140mila euro per le famiglie

È stato pubblicato oggi (4 agosto) il bando per l’assegnazione di agevolazioni tariffarie. In particolare, il comune di Lucca effettuerà rimborsi sulla spesa sostenuta per gas e altre forme di riscaldamento e sulla tassa dei rifiuti (Tari), riferiti all’anno 2021.

Si tratta di contributi destinati a nuclei familiari residenti a Lucca con redditi derivanti da pensione e da lavoro dipendente e a nuclei familiari numerosi (almeno 5 componenti), e che saranno corrisposti fino ad esaurimento della somma a disposizione, pari a 140mila euro.

Come fare

Le domande dovranno pervenire al Comune entro il prossimo 15 settembre, accompagnate da una fotocopia del documento di riconoscimento, dalla copia delle fatture e dalle corrispondenti ricevute di pagamento per le spese relative ai consumi dell’anno 2021, nonché, in caso di utenza condominiale, copia del documento di identità dell’amministratore. Le richieste dovranno essere inoltrate o tramite mail a protocollo@comune.lucca.it, o tramite Pec all’indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it, o consegnate a mano all’ufficio protocollo del Comune in piazza San Giovanni Leonardi. Il modello per la domanda è reperibile sul sito del Comune oppure potrà essere ritirato alle sedi dei sindacati Cgil, Cisl e Uil.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai servizi sociali del Comune: al numero telefonico 3341121922, o per email ad agevolazionitariffarie@comune.lucca.it.