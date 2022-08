Campo di Marte, dal 1 settembre i prelievi riprendono regolarmente in tutte le tre sedi

Da giovedì 1 settembre l’attività dei prelievi ematici a Campo di Marte riprenderà regolarmente in tutte e tre le sedi.

Verranno quindi riaperti i locali nel padiglione A, dove verranno garantiti i prelievi pediatrici, le curve in gravidanza e gli esami in preaccettazione. Nella sede si ‘Altro prelievo’ al primo piano del padiglione B, saranno effettuati i prelievi a donne in gravidanza, pazienti oncologici e in trattamento con anticoagulanti (Inr) mentre nella sede centrale del servizio, al piano terra del padiglione E, verranno assicurate le prestazioni per tutti gli altri utenti.