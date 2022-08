Il cartone come terapia ricreativa, al via il progetto per ragazzi con lo scultore Nicolas Bertoux

Se per una volta il cartone diventasse un gioco, dando libero sfogo alla fantasia dei più piccoli? È da queste domande del noto scultore Nicolas Bertoux che è nato il progetto che vede come attori Dynamo Camp, DS Smith, Fosber, Arkad e Artco. Tante realtà così diverse tra loro, ma che si sono trovate subito d’accordo su un obiettivo comune.

Fondazione Dynamo Camp Onlus offre gratuitamente specifici programmi di terapia ricreativa, a bambini e adolescenti affetti da malattie gravi o croniche, in terapia o nel periodo di post ospedalizzazione, ai fratelli sani e alle loro famiglie. Il Camp si trova a Limestre in provincia di Pistoia, in un’oasi di oltre 900 ettari affiliata Wwf, Oasi Dynamo, e fa parte di Serious Fun Children’s Network: associazione fondata nel 1988 dal celeberrimo attore Paul Newman e attiva in tutto il mondo.

L’obiettivo di Dynamo Camp è restituire, a questi bambini e ragazzi, la fiducia in sé stessi e nelle proprie capacità e migliorare la qualità di vita delle loro famiglie. La struttura e l’assistenza medica garantiscono un ambiente protetto, in cui socializzare e sperimentare importanti strumenti per affrontare meglio la vita, focalizzandosi sulle proprie capacità e non sulle disabilità determinate dalla patologia. Perché tutte le bambine e tutti i bambini hanno il diritto di essere felici.

“Dynamo Camp è il posto dove riscopro chi sono”, è la testimonianza di uno dei piccoli ospiti del campo. Questo progetto che unisce arte, gioco, integrazione, architettura e scoperta è nato dall’idea di creare degli elementi costruttivi leggeri, realizzati in un solo pezzo di cartone ondulato, riciclato e riciclabile. Queste parti possono essere assemblate tra di loro: sono modulari, e hanno diverse forme e tipologie per permettere tante soluzioni e possibilità di sviluppo. Grazie a questo sistema di assemblaggio è possibile realizzare costruzioni, scenografie, mobili, spazi di gioco, ma anche piccole case o strutture temporanee. E chissà quali altre meraviglie grazie alla fantasia dei bambini. Una volta finito di giocare, i mattoni si possono smontare e rimontare, colorare, smontare di nuovo e riassemblare. E quando un elemento arriva a fine ciclo, basta smaltirlo come un normale pezzo di cartone.

“Ci è parso chiaro fin da subito che il mattone di cartone avesse in sé così tanti significati intrinsechi che perfettamente si fondono con la realtà di Dynamo Camp, che ci è sembrato del tutto naturale proporre loro questa idea – spiega Nicolas Bertoux – Quando abbiamo presentato il progetto al team ci siamo subito trovati d’accordo”.

“Nicolas è un artista di fama internazionale che ha da qualche tempo scoperto carta e cartone, rendendoli grandi protagonisti delle sue opere. – racconta Alfio Brandi, direttore commerciale di Fosber – Quando ci ha proposto questo progetto non abbiamo avuto alcun dubbio. Ci sentiamo in dovere di ricambiare in qualche modo il territorio che ci ospita: da diversi anni infatti investiamo in iniziative che arricchiscono il tessuto culturale della comunità che ci circonda”.

L’azienda con sede a Monsagrati infatti è da sempre al fianco delle realtà limitrofe. Negli anni ha sostenuto associazioni, attività, eventi anche grazie al Fondo Nicola Balbo – istituito nel 2004 e intitolato a un giovane dipendente che perse la vita in un grave incidente mentre si recava a lavoro. All’esplosione della pandemia, Fosber fece arrivare dalla Cina maschere e tute protettive che poi furono distribuite a ospedali, Forze dell’Ordine e Misericordie, in un momento in cui questi prodotti erano di vitale importanza ma introvabili. E non sono mancati aiuti alle scuole: dalle divise, alle scarpe antinfortunistiche; dai tablet per la dad alla cancelleria comune; dall’alternanza scuola-lavoro a progetti che sono sfociati in assunzioni e in borse di studio.

“Abbiamo quindi accettato con entusiasmo ed abbiamo deciso di far realizzare e donare questi elementi costruttivi in cartone e componibili a Dynamo Camp. Sapendo che anche DS Smith Porcari avrebbe sposato il nostro fine, li abbiamo coinvolti. – prosegue Brandi – Ed è anche grazie a loro, che hanno fornito migliaia di fogli di cartone, che abbiamo potuto realizzare tutti gli elementi necessari”.

“Dietro al cartone si nasconde un mondo – commenta Simone Bettini, General manager di DS Smith Porcari – non solo scatole o imballi. Si tratta di un materiale del tutto green, riciclabile al 100% e con i più svariati modi di utilizzo e soprattutto ri-utilizzo. E l’idea di trasformare dei normali fogli avana in mattoni eco-sostenibili, leggeri e versatili per far divertire i bambini che soggiornano al Dynamo Camp ne è un fulgido esempio. Siamo molto contenti di far parte di questo progetto che unisce arte, gioco, integrazione e sostenibilità”.

“Con questi elementi di cartone, è possibile creare dei mondi fantastici, reali, tangibili e a loro dimensione; è una delle cose più stimolanti che ci possa essere, specialmente in una realtà come Dynamo Camp, dove si incontrano bambini di tante realtà, con diverse necessità e differenti bisogni. – conclude Nicolas Bertoux – Una nave dei pirati, un castello per una principessa, una casa per le bambole, una grotta del drago, mille favole e tante avventure”.