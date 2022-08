Lavoro, ecco lo “psicologo aziendale”: in aumento le richieste del nuovo benefit

Offrire un supporto gratuito di psicoterapia ai lavoratori: è questa la nuova sfida che le aziende stanno affrontando, motivate dalle conseguenze psicologiche della pandemia e dalla recente introduzione del bonus Psicologo in aiuto di chi non può permettersi un professionista della salute mentale. Questa la situazione delineata da Serenis.it, piattaforma di psicologi online che permette alle persone di trovare il giusto terapeuta, che ha notato una considerevole crescita delle domande di convenzioni da parte delle aziende.

La relazione tra dimensione lavorativa e sfera psicologica risalta ancora di più se si osservano i dati emersi dallo studio di Serenis: 1 utente su 5 ha usufruito del servizio del portale per ragioni legate al proprio impiego.

Serenis, la terapia per noi pilastro del welfare

“Anche noi in Serenis abbiamo previsto la possibilità, per i nostri dipendenti, di usufruire di ore gratuite di supporto da parte dei nostri terapeuti: con la missione di rendere accessibile il benessere mentale, non potevamo non partire dalla nostra organizzazione. Abbiamo deciso di fare della terapia gratuita uno dei pilastri del nostro welfare” ammette Silvia Wang, co-founder della piattaforma.

Nella stessa direzione si sono mosse anche imprese come Velasca e il portale del welfare TantoSvago, che hanno scelto Serenis per mettere a disposizione dei propri dipendenti uno psicologo aziendale gratuito. Ma in che modo questo professionista può dare il suo contributo all’interno dei contesti aziendali? “Il terapeuta interviene sulle relazioni tra colleghi, sulla disconnessione dovuta al lavoro da remoto, sull’incertezza riconducibile agli scenari macroeconomici in continuo mutamento e, in generale, sugli effetti che i cambiamenti organizzativi possono avere sul benessere mentale dei collaboratori”, aggiunge Silvia Wang.

È proprio sulla cura del benessere mentale dei propri collaboratori che, dunque, le aziende vogliono puntare per assicurarsi un successo a livello di organizzazione. Ecco perché le richieste di servizi psicologici provenienti dalle imprese rappresentano un vero e proprio trend in continua crescita.