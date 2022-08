Torna il ‘Sabato dell’ambiente’: ecco orari e luoghi di ritrovo in lucchesia

Sabato (27 agosto) torna il Sabato dell’Ambiente, l’appuntamento mensile di pulizia dei corsi d’acqua promosso dal Consorzio 1 Toscana Nord insieme alle associazioni dei territori, alle amministrazioni comunali e alle aziende di rimozione rifiuti.

Anche questo mese sono tantissimi i volontari lucchesi che si sono dati appuntamento lungo i corsi d’acqua per togliere i rifiuti e le plastiche abbandonate.

Punti di ritrovo e associazioni aderenti

Vorno con l’associazione Racchetta per pulire il Rio di Vorno

Marlia, di fronte a Villa Reale con l’associazione Anpana per il Rio Fraga

Santa Maria a Colle, con le associazioni Uniti per l’Oltreserchio e Bucaneve per il tratto del Fiume Serchio

Lammari, con Legambiente Capannori e Piana per la pulizia di canali di Lammari e Marlia

Gragnano, con l’associazione Atletico Gragnano per la pulizia del Rio di Lappato

Paganico, via Romana con i Donatori di Paganico per la pulizia del torrente Arpino

Lucca, Porta Santa Maria, con l’associazione Cisom per la pulizia del fossato delle mura

Parezzana, di fronte alla chiesa, con l’associazione Il Faro per il Fosso principale della frazione.

Nave, alla fattoria degli Albogatti, con l’associazione Fattoria Urbana per il Serchio

Lucca al Foro Boario con la Croce Verde Lucca per la pulizia del Serchio

Pieve San Paolo, di fronte alla chiesa con i Donatori per pulire l’Ozzoretto

Lunata all’incrocio fra via Berti e Via vecchia Pesciatina con i Donatori per pulire i canali della frazione

Pontetetto di fronte alla chiesa, con l’associazione Ponstectus per il canale Ozzeri

Parco fluviale di P.te a Moriano con la Croce Verde per pulire un tratto del fiume Serchio