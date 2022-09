Dopo la pausa estiva riapre le porte l’emporio Daccapo, il negozio solidale dove si possono trovare oggetti, vestiti, mobili recuperati nel nostro circuito di riuso.

Il negozio si trova in via Stipeti 33 a Coselli e gli orari sono: dal martedì al venerdì 16-19, sabato 9,30-12,30 e 16-19.

Per donare i propri beni invece, c’è il punto di raccolta a Pontetetto in via di Vicopelago 250G, aperto dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12,30.

I luoghi sono gli stessi, ma ci sono tante novità in arrivo: la prima è il nuovo presidente, Pilade Ciardetti, ex preside ed ex consigliere comunale, sarà alla guida della cooperativa Nanina nei prossimi anni. Prende il posto di Alessandro Toccafondi, che è stato promotore dell’ecosistema Daccapo e presidente di Nanina fin dalla sua fondazione.

“A lui – dicono dalla cooperativa Nanina – va il nostro più sentito ringraziamento per il lavoro svolto fin qui. Per tornare ad incontrarsi stiamo mettendo in calendario tanti appuntamenti per un autunno creativo: a breve cominceranno i corsi di restyling del mobile e i corsi di cucito. Organizzeremo dei momenti conviviali nel nostro piazzale, di fronte al negozio, dove sarà possibile curiosare tra oggetti particolari ed acquistarli. Tra i progetti lavoro della cooperativa ci sono inoltre, laboratori di falegnameria Daccapo e sartoria Quindi, dove si riparano mobili e vestiti e si realizzano progetti su misura, la ciclofficina Pedala e i piccoli lavoretti di Frediano ti dà una mano, imbiancature, pulizie, manutenzioni casalinghe”.