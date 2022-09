Giovani con disabilità impegnati nell’accoglienza turistica, si rinnova l’intesa tra Real Collegio e Lasa Lucca

Autonomia e occasioni di socializzazione per le persone con disabilità. Si è rinnovata con questi obiettivi la collaborazione tra il Real Collegio e Lasa – Lucca associazione sindromi autistiche onlus.

Anche quest’estate, infatti, l’Asl Toscana nord ovest ha proposto e concretizzato negli spazi del Real Collegio alcune attività nell’ambito del Progetto Sole, pensato per rispondere alle esigenze di adolescenti e giovani adulti con disabilità.

Ragazzi e ragazzi, per lo più con sindromi autistiche, che frequentano le scuole superiori del territorio o che hanno da poco terminato il ciclo di studi, si sono così misurati con mansioni di accoglienza turistica, hanno imparato a supportare i tecnici per le manutenzioni e gli allestimenti delle sale e del palco per le manifestazioni in calendario e si sono relazionati agli organizzatori esterni dei diversi eventi.

“Il Real Collegio – commenta il presidente, Francesco Franceschini – tiene fede così alla sua vocazione di spazio formativo, impegnato perché nessuno rimanga indietro. Ringrazio l’associazione Lasa, l’Asl e tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato al progetto, relazionandosi con visitatori, turisti e altri giovani come loro. Esperienze che favoriscono lo stare insieme e lo sviluppo indipendente di un progetto di vita futuro”.

L’attenzione ai più giovani proseguirà anche nei mesi invernali: il Real Collegio, infatti, ospiterà durante l’anno scolastico, per un giorno a settimana, gli studenti e le studentesse del Polo Fermi-Giorgi nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento.