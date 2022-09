Un nuovo mezzo per il trasporto disabili per la Misericordia di Lucca

Domani (16 settembre) alle 17 in piazza del Salvatore sarà presentato dalla Misericordia di Lucca ufficialmente il Fiat Dobló attrezzato per trasporto persone diversamente abili, ottenuto tramite il progetto Muoversi e non solo realizzato in collaborazione con la Società Eventi Sociali Srl, al quale diverse aziende lucchesi hanno aderito impegnandosi a sostenere le spese, per permettere all’associazione l’uso gratuito del mezzo per 4 anni.

Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare all’evento di inaugurazione.