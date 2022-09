Donazione del sangue, arrivano a Lucca gli ‘Amici in Bici’ Maddalena e Antonio

Fa tappa a Lucca sabato pomeriggio la coppia di ciclisti Maddalena e Antonio che stanno percorrendo l’Italia da Trento verso Roma all’insegna della solidarietà con un progetto, Amici in Bici, attraverso il quale vogliono sensibilizzare alla donazione del sangue e sostenere Avis e Lilt.

A Lucca li accoglieranno i volontari di Avis domani pomeriggio alle 17 in centro storico all’Osteria dello stellario (vicino a piazza San Francesco) e sarà l’occasione per conoscere le motivazioni che hanno spinto Maddalena e Antonio a lanciare lo slogan “aiutateci ad aiutare” attraverso una serie di tappe e di incontri lungo il percorso della via Francigena verso piazza San Pietro.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta di organizzare un momento di accoglienza nella nostra città – dicono i volontari di Avis – in un momento in cui stiamo richiamando i volontari alla donazione visto la carenza di sangue che richiede uno sforzo di generosità da parte di tutti. Per questo sabato sarà anche l’occasione per incontrare vecchi e nuovi donatori grazie anche alla disponibilità dell’Osteria dello Stellario che ci aiuterà a promuovere l’informazione e la sensibilizzazione alla donazione del sangue“.

Per informazioni è possibile contattare Avis al numero 342.3295832.