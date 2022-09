Parte l’attività dell’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare

L’Ufficio diocesano per la Pastorale familiare, nella persona del coordinatore diacono Raffaello Petri, comunica che dal 19 settembre inizia l’attività del consultorio familiare diocesano denominato Amoris laetitia che può essere contattato ai seguenti recapiti: segreteria 375.6147517, e-mail consultorio@diocesilucca.it.

“Il consultorio – spiega il diacono Raffaello Petri – ha come scopo qualificante l’aiuto alle persone, coppie e famiglie in circostanze di difficoltà e crisi di relazione e svolge opera di prevenzione attraverso iniziative di formazione ed impegno culturale rivolti alla comunità diocesana e al territorio, favorendo un’apertura generosa e responsabile alla vita da parte della coppia, attraverso un servizio gratuito, professionalmente qualificato e specialistico, destinato alla persona umana, considerata alla luce della visione cristiana. Si sottolinea per evitare malintesi che questo è l’unico consultorio diocesano riconosciuto“.