A Palazzo Ducale gli Stati generali delle pari opportunità

Mercoledì (21 settembre), a partire dalle 11, nella Sala di rappresentanza di Palazzo Ducale si terranno gli Stati generali delle pari opportunità, convocati dal presidente della Provincia, Luca Menesini e dalla presidente della Commissione pari opportunità della Regione Toscana, Francesca Basanieri.

“L’appuntamento a Palazzo Ducale – commenta il presidente Menesini – è un momento di confronto decisamente molto importante, soprattutto in questo momento, nel quale è importante che le politiche di genere siano promosse per far fare quel salto di qualità necessario per arrivare a non avere discriminazioni e differenze”.

L’incontro ha lo scopo di condividere con amministratori e amministratrici locali le loro esperienze e confrontarsi sulle strategie di pari opportunità da adottare per un sostanziale miglioramento della situazione attuale.

Al centro del dibattito, quindi, ci saranno problemi, progetti e buone pratiche dei territori che possono essere utili al fine di definire una strategia comune che porti a migliorare la qualità della vita sociale ed economica delle donne toscane.

L’incontro si svolgerà seguendo le normative anti-Covid e potrà essere seguito anche da remoto.