Anche a Lucca in vendita il cestino di pere per finanziare le attività di Abio

La giornata nazionale Abio (associazione per il bambino in ospedale) compie 18 anni e l’associazione vuole festeggiare questo traguardo così importante nel modo piu semplice ma anche più significativo possibile.

Si torna in piazza portando le esperienze ed il sorriso dei volontari che desiderano continuare a prendersi cura dei bambini in ospedale.

Sabato (24 settembre) sarà possibile incontrare i volontari di Abio Lucca in piazza San Michele e sarà possibile sostenerli tramite un’offerta, ricevendo un cestino di pere: il simbolo della giornata nazionale.

Inoltre chi non potrà recarsi in piazza il 24 Settembre, potrà comunque richiedere il proprio cestino di pere o fare un offerta all’associazione Abio attraverso il sito www.giornatanazionaleabio.org.

Il ricavato verrà utilizzato dalle associazioni sparse sul territorio nazionale per l’organizzazione di corsi di formazione sia per chi già svolge il servizio che per chi desidera diventare volontario.