Un memorial calcistico per ricordare lo chef e portiere Antonio Martinis

Una giornata di festa e beneficenza in memoria di Antonio Martinis, scomparso il 27 aprile a soli 31 anni in seguito ad un malore mentre era alla guida alcune sere prima.

Si è svolta domenica (18 settembre) al campo sportivo di Diecimo la prima edizione del Memorial Antonio Martinis.

A partecipare sono state le squadre di calcio dell’Atletico Gragnano, il Camigliano e il Diecimo. Le prime due sono state le squadre che hanno visto, nelle ultime stagioni, la propria porta difeesa dal Biondo, soprannome che lo chef e portiere si portava dietro dai tempi delle scuole, mentre nel Diecimo adesso militano alcuni ex compagni e amici d’infanzia di Antonio.

Foto 3 di 11





















La giornata è cominciata con il torneo calcistico fra queste società, che ha visto trionfare i padroni di casa del Diecimo, ed è terminata con una cena a cui hanno partecipato anche numerosi amici e parenti di Antonio. Durante tutta la giornata poi è stato costante il via vai di persone che hanno voluto perdere l’occasione per ricordare tutti insieme la fortuna di aver conosciuto, anche se per troppo poco tempo, il Biondo.

L’intero incasso della giornata, incluso quello della cena finale, è stato poi donato in beneficenza dalla famiglia.