Una merenda a base di pane di Matera e crema spalmabile per l’associazione Down Lucca

Raccolta fondi in occasione della Giornata nazionale delle persone con sindrome di Down, che si svolgerà il prossimo 9 ottobre.

Quest’anno sarà proposta una merenda a base di pane e marmellata: un panierino con 500 grammi di ottimo pane di Matera e una confettura o crema spalmabile a scelta fra quattro possibili gusti con un contributo minimo di 10 euro.

La pagnotta di Matera, con la classica forma a cornetto, anticamente preparata nei Sassi e portata a cuocere al forno pubblico, racchiude in sé tutte le eccellenze del territorio lucano. Per le sue qualità storiche ed organolettiche è diventata prodotto Igp nel 2008. La scelta di vecchie varietà di grano, che conservano, nel loro patrimonio genetico, caratteristiche non presenti in altre, dà luogo a farine che trasferiscono al pane il gusto e il sapore unico che lo contraddistinguono. Si aggiungano il processo di lavorazione e, nello specifico, la realizzazione del lievito madre che, prodotto con frutta fresca, aggiunge ulteriori e particolari sensazioni di gusto.

A prepararlo sarà il Panificio San Giacomo di Matera che lo consegnerà fresco sabato 8 ottobre a Casa+ in via dello Stadio a San Marco dove sarà possibile ritirarlo dalle 15. La conservabilità di questo pane notoriamente può raggiungere i 7-10 giorni di tempo.

Per prenotare un panierino si può inviare un sms o telefonare al numero 333.1735381 (Mariangela, vicepresidente Associazione Down Lucca). Sarà possibile concordare al bisogno modalità di consegna differenti.