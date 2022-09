Una passeggiata sulle Mura per la Settimana di allattamento al seno

Una passeggiata sulle Mura di Lucca con tutte le mamme, i papà, i nonni, le sorelline e i fratellini per festeggiare la Settimana di allattamento al seno.

La promuovono per domenica (2 ottobre) con ritrovo alle 10 al Caffè delle Mura, le ostetriche del Consultorio della Piana di Lucca.

Prima della partenza del corteo è previsto un saluto da parte dell’amministrazione comunale. Saranno presenti le ostetriche, le psicologhe, le assistenti sociali, le ginecologhe, le pediatre e altre operatrici del Consultorio, del territorio e del punto nascita.

“Allattare al seno – spiega la responsabile dell’unità funzionale consultoriale della zona Piana di Lucca Patrizia Fistesmaire – è una pratica di salute per tutta la comunità e le donne che lo scelgono devono essere sostenute in modo attivo.

Al Consultorio della Cittadella della Salute Campo di Marte è presente lo Spazio mamma, ad accesso gratuito e diretto, come pure al punto nascita il personale è sempre disponibile, anche dopo il lieto evento, per accogliere e prendere in carico ogni domanda, dubbio o necessità di sostegno riguardo all’allattamento”.

Ospedale e territorio a Lucca sono, quindi, in continua comunicazione e integrazione per favorire l’accesso ai servizi e il sostegno alla genitorialità: la donna, l’uomo e la coppia possono rivolgersi al Consultorio per ricevere qualsiasi tipo di supporto, prima e durante la gravidanza oppure dopo la nascita.

L’équipe è composta da ostetrica, ginecologa, psicologa e assistente sociale proprio perché dall’Organizzazione mondiale di sanità la salute è considerata uno stato di benessere che sta nell’equilibrio delle componenti biologiche, psicologiche e sociali.

Allattare è un “affare di famiglia”, sia nel senso dell’evidente “guadagno di salute”, sia nel senso della necessità della neo mamma di avere un supporto e un riconoscimento da parte di tutti e in particolare dei propri cari.