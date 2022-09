Sport e sicurezza stradale, alla scuola media Carlo del Prete torna la festa d’inizio anno

Aci Lucca torna nelle scuole. L’appuntamento è sabato (1 ottobre), dalle 15 alle 19, nel cortile della scuola media Carlo Del Prete (via don Minzoni a Sant’Anna) per la tradizionale festa d’inizio scuola.

La giornata, arricchita dalla presenza di tante società sportive che si metteranno a disposizione dei bambini e dei ragazzi, vedrà infatti anche la partecipazione dell’Automobile Club lucchese con uno stand dedicato all’educazione e alla sicurezza stradale. I bambini e la bambine saranno invitati a rispondere ad alcune semplici domande: come si attraversa la strada? Cosa devo fare con il semaforo giallo? Posso usare le cuffiette mentre cammino? Per tutti è previsto un piccolo gadget-ricordo, mentre chi totalizzerà il punteggio pieno riceverà un vero e proprio premio.

“L’attenzione all’educazione stradale – spiega il direttore di Aci Lucca, Luca Sangiorgio – è massima. Iniziare fin da piccoli a riflettere sui buoni comportamenti da tenere mentre si è in sella alla bici o mentre si cammina per la strada permette di formare i futuri e consapevoli guidatori di domani. I ragazzi e le ragazze diventano, quindi, veri e propri ambasciatori della sicurezza, dei buoni comportamenti e del rispetto delle regole. Come Aci, siamo molto impegnati sul territorio provinciale nel promuovere corsi nelle scuole e occasioni pubbliche di approfondimento su questi temi, sempre utilizzando lo strumento del gioco e del divertimento. Questa è l’occasione per proporre, anche su Lucca, un approccio efficace per raccontare l’educazione stradale”.

La giornata è aperta a tutti. Per eventuali ulteriori informazioni è possibile scrivere a scuolainmovimento3.0@gmail.com o a m.delbianco@lucca.aci.it.