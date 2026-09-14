Gruppo Fratres Piano di Coreglia, celebrati i 60 anni di attività dell’associazione

Una cerimonia molto partecipata e sentita, per un’associazione che rappresenta un punto di riferimento sul territorio.

Grande festa ieri (13 settembre), al parco G. Berlingacci, per le celebrazioni del 60esimo anniversario dalla fondazione del Gruppo Fratres di Piano di Coreglia. Una giornata speciale per rendere omaggio a una lunga storia fatta di persone, fatti e ricorrenze.

Presente per l’amministrazione comunale di Coreglia Antelminelli il vicesindaco Giorgio Daniele che ha voluto esprimere un sentimento sincero di gratitudine e riconoscenza a coloro che hanno fatto nascere questa importante realtà locale, chi l’ha fatta vivere negli anni con costanza, impegno e coerenza e chi, oggi, ha permesso di giungere a questo significativo traguardo.

“Sessant’anni sono, in termini temporali, meno di un battito di ciglia, una inezia se rapportati al nostro universo – ha esordito il vicesindaco – ma se a termine di paragone si prendono in esame i cambiamenti sociali, culturali, economici, geopolitici, il risultato è diametralmente opposto”.

“In questo periodo – ha spiegato Daniele – sono avvenuti cambiamenti epocali, paragonabili a secoli e secoli dello scorso millennio. Fa piacere constatare che in questo stravolgimento di usi, costumi, valori, abitudini – al quale non si è sottratta neppure la nostra comunità – ci siano alcuni punti fermi, alcune radici che non hanno ceduto, anzi, si sono rafforzate difendendo e diffondendo valori primari quali la solidarietà, lo spirito di servizio, la donazione dell’amore al prossimo”.

Fra queste eccellenze, ha ricordato il vicesindaco, spiccano a Piano di Coreglia, paese di recente trasformazione post industriale, la Confraternita di Misericordia, nata nel 1909, e, appunto, il Gruppo Donatori di Sangue Fratres. “60 anni di continua presenza, di ininterrotta attività, di crescita – ha sottolineato Giorgio Daniele – oggi presidio di valori immateriali che nobilitano l’uomo e al tempo stesso, attraverso la raccolta e la donazione del sangue, salvavita unico e insostituibile”.

Il vicesindaco ha voluto, quindi, ricordare chi ha creato e fatto crescere questa associazione: “Don Arcangelo Del Carlo è stato colui che ha fatto nascere il gruppo, che ha profuso e diffuso i valori etici del volontariato – ha ricostruito Daniele -. Non è un caso se l’amministrazione comunale, alcuni anni fa, gli ha dedicato, a perenne memoria, il parco pubblico retrostante l’area cimiteriale di Piano di Coreglia. Fra i suoi stretti collaboratori ebbero a distinguersi Moreno Agostini, Ivo Barbi, Giuliano Berlingacci i quali, dopo di lui, ricoprirono a turno il ruolo di presidente del gruppo“.

Anche per questi meriti, nel 2024, il Comune di Coreglia ha intitolato a Giuliano Berlingacci il meraviglioso parco inclusivo dove ieri si è aperta la cerimonia del 60esimo. “A seguire – ha continuato Giorgio Daniele – Franco Biagi che, a pieno titolo, possiamo definire il ‘presidentissimo’. Ha guidato l’associazione per diversi decenni, affiancato dalla indimenticabile Giovanna e dalla sua famiglia. Oggi la guida è nelle mani di Enrico Mucci, giovane presidente che ha dimostrato doti di aggregazione e coinvolgimento, continuando nel solco tracciato da Biagi, avvalendosi della collaborazione di molti donatori, in particolare del prezioso Marco Regalati, una colonna dell’associazionismo paesano e non solo”.