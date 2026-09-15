Fuori dal carcere per cambiare vita: a spasso tra le associazioni che permettono di scontare le misure alternative

La pena non come punizione, ma come occasione di mettersi al servizio della comunità. Le misure alternative al carcere non rispondo solo all’esigenza pratica di ridurre l’affollamento delle case circondariali e di reclusione, ma anche quella più vicina alla sua vocazione, anche esplicitata nella Costituzione, di rieducazione e inserimento lavorativo.

A Lucca ci sono molte realtà che si dedicano con impegno a questa missione e venerdì 18 settembre, con una bella passeggiata, sarà possibile scoprirle tutte. L’appuntamento è alle 16 in viale Giosuè Carducci 427. Al termine della passeggiata sarà offerto un buffet. L’evento è organizzato dell’Ufficio distrettuale di esecuzione penale esterna di Pisa – sede distaccata di Lucca e Servizio Civile Universale, in collaborazione con la Provincia di Lucca, la Caritas, l’Anffas e La Pecora Nera, la Coop. La Mano Amica e il Gval. Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Parrella Foundation e la Chiesa Apostolica in Italia (Lucca). Iniziativa è gratuita e aperta a tutti.

Nonostante non lo si veda e sia poco noto infatti, tutti i giorni ci sono persone che, a Lucca, svolgono un’attività gratuita per la collettività come pena stabilita da un giudice in conseguenza alla commissione di un reato, accolti da enti ed associazioni che hanno scopi di rilevanza sociale. La giustizia di comunità prevede istituti, misure e sanzioni in cui la persona è tenuta a rispettare un programma approvato da uno o più magistrati, e predisposto e verificato dall’Ufficio di esecuzione penale esterna, articolazione del Ministero della Giustizia che lavora in sinergia con enti locali, servizi sociali ed enti del terzo settore.