“Slow life slow games”: al San Luca si gioca per imparare a riconoscere i rischi dell’azzardo

L’iniziativa punta su prevenzione e informazione con il coinvolgimento di Asl, Comune di Lucca e Lucca Crea

Una finta slot machine, giochi da tavolo e quiz per parlare dei rischi del gioco d’azzardo e promuovere un rapporto più consapevole con il gioco. È questo il cuore dell’appuntamento con Slow life slow games, in programma domani (17 settembre) a partire dalle 10 all’ospedale San Luca di Lucca.

L’iniziativa porterà all’interno del presidio ospedaliero uno spazio informativo e interattivo aperto a cittadini, famiglie e operatori sanitari, con l’obiettivo di affrontare il tema del gioco d’azzardo patologico attraverso strumenti immediati e partecipativi.

Non soltanto informazione, dunque, ma anche esperienza diretta. I partecipanti potranno cimentarsi con giochi e quiz pensati per riflettere sui meccanismi dell’azzardo, sulle false convinzioni che spesso accompagnano il gioco e sui rischi legati alla perdita di controllo. Tra le attività ci sarà anche una slot machine simulata, utilizzata come strumento di sensibilizzazione.

Al centro dell’iniziativa ci saranno anche la prevenzione e la conoscenza dei servizi disponibili sul territorio per chi sviluppa comportamenti problematici legati al gioco e per le famiglie che si trovano ad affrontarne le conseguenze. Un modo per avvicinare i cittadini agli operatori e rendere più accessibili informazioni e percorsi di assistenza.

Alla mattinata prenderanno parte, tra gli altri, il sindaco di Lucca Mario Pardini, una rappresentanza della direzione sanitaria dell’ospedale San Luca, la direttrice della Zona distretto Piana di Lucca Eluisa Lo Presti, la responsabile del SerD di Lucca Elisa Cerrai, insieme ad altri operatori del settore Dipendenze dell’Asl Toscana nord ovest, e il direttore di Lucca Crea Emanuele Vietina.