Puliamo il Mondo fa tappa all’Altopiano delle Pizzorne

D’estate è il luogo fresco, idealmente lontano dal caos della spiaggia ma comunque molto frequentato. L’Altopiano delle Pizzorne è meta tutto l’anno, ma di tipologie di avventori diversi. Le masse dell’estate comunque, per un po’ non ci saranno e allora l’edizione Puliamo il Mondo del 2026 di Legambiente ha scelto di salire fin lassù, tra i comuni di Capannori e Villa Basilica, per contrastare l’abbandono di rifiuti e affermare con forza il valore del presidio del territorio, della cittadinanza attiva e del senso di responsabilità sociale e ambientale.

Sono questi i presupposti con cui l’associazione Altopiani Officina Futura APS – dopo l’edizione del 2025 dedicata alla pulizia di alcune vie del centro di Villa Basilica – con Legambiente Capannori e Piana Lucchese e l’associazione di volontariato Villa Basilica ODV Protezione Civile replica nel territorio comunale l’iniziativa “Puliamo il mondo” di Legambiente, scegliendo proprio le Pizzorne nella giornata di sabato 3 ottobre 2026.

Il ritrovo è previsto al Circolo Il Bivacco, alle 9, dove sarà offerta una colazione a tutti i partecipanti. Alle 9,30 partiranno due squadre: una raccoglierà i rifiuti a Capannori, nella zona vicina a Pietra Pertusa; l’altra percorrerà alcune vie delle Pizzorne villesi. Alle 12,30 ritrovo per uno spuntino offerto a tutte e tutti i volontari e per chi vorrà, nel pomeriggio, a partire dalle 14, ci sarà una visita guidata alle bellezze naturali delle Pizzorne e al sito archeologico.

“Quest’anno – spiega Gabriele Panigada, vicepresidente di Altopiani – dopo l’esperienza positiva del 2025, diamo il nostro contributo per valorizzare le Pizzorne, un Altopiano per certi versi unico nel suo genere e che crediamo possa avere straordinarie opportunità di valorizzazione. L’anno scorso, la nostra Associazione ha realizzato la sua prima iniziativa con un trekking a Pietra Pertusa, replicato a maggio 2026, e adesso vogliamo mantenere viva l’attenzione su questa bellissima area”.

“Oltre a ringraziare Legambiente Capannori e Piana Lucchese per averci coinvolto ancora nella propria lodevole iniziativa, – prosegue Panigada – ci teniamo a sottolineare e ringraziare per la collaborazione preziosa l’Associazione di Volontariato Protezione Civile, che è attiva in tutto il nostro territorio e ha la sua sede e il suo centro proprio sulle Pizzorne. È grazie a loro che contiamo di raggiungere anche i residenti, per i quali l’associazione rappresenta un bel punto di riferimento, in una frazione che si è molto ripopolata, dando un segnale positivo a tutta la montagna della zona.

L’invito è rivolto anche a tutte le altre associazioni del territorio e a tutti i cittadini e le cittadine che vorranno partecipare, il cui contributo è sempre cruciale: invitiamo tutti a prendersi cura e farsi carico del proprio territorio. La squadra che pulirà alcune vie di Villa Basilica interverrà anche sfalciando erba e arbusti, anche perché molti rifiuti vengono progressivamente nascosti dalla vegetazione”.