Unplugged collega scuola e territorio: conclusa la formazione per gli insegnanti

Un progetto di prevenzione scolastica finalizzato a prevenire e ritardare l’uso di sostanze psicoattive negli adolescenti di età compresa tra i 12 e i 14 anni. Si è concluso alla cittadella salute Campo di Marte di Lucca il corso di formazione Unplugged che ha coinvolto alcuni insegnanti delle scuole secondarie di primo e secondo grado della Piana di Lucca e della Valle del Serchio.

L’iniziativa è stata individuata dalla Regione Toscana tra gli approcci metodologici di maggior efficacia e per questo inserito come obiettivo strategico nel Piano regionale della prevenzione 2020-2025. Il progetto si basa sul modello dell’Influenza sociale, educazione normativa e la Life Skills Education: ha come obiettivo quello di rafforzare le capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio da parte degli adolescenti, all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali.

Le finalità principali sono infatti quelle di favorire lo sviluppo e il consolidamento delle competenze interpersonali, di sviluppare e potenziare le abilità personali, di correggere le errate convinzioni dei ragazzi sulla diffusione e l’accettazione dell’uso di sostanze, nonché di migliorare le conoscenze sui rischi dell’uso di tabacco, alcol e sostanze e di sviluppare un atteggiamento critico nei confronti dell’uso di sostanze. I formatori Unplugged del Ser.D Piana di Lucca e Valle del Serchio, supportati dalla struttura di Educazione e promozione della salute, hanno proposto un percorso finalizzato a fornire direttamente ai docenti strumenti utili e immediati per coinvolgere gli studenti in attività volte a prevenire l’uso di tabacco, alcol e sostanze stupefacenti. I docenti curricolari debitamente formati, a loro volta, andranno a realizzare le 12 unità didattiche nelle classi.