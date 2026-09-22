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Arriva un nuovo medico di famiglia a Borgo a Mozzano
22 settembre 2026 | 10:29
L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure on line
Dal 28 settembre, a Borgo a Mozzano, prenderà servizio come medico di famiglia il dottor Leonardo Capponi.
L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario.
In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.