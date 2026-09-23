Giornata mondiale del cuore: alla Croce Verde una giornata di visite, esami e consulti gratuiti

Visite cardiologiche con esami diagnostici, consulti per prevenzione cardiovascolare e diabete, lezioni di primo soccorso, test per epatite C: in occasione della Giornata mondiale per il cuore, Croce Verde Lucca e le associazioni Amici del Cuore e Lucchese Diabetici scendono in campo con una giornata di incontri e visite gratuite all’insegna della prevenzione. La manifestazione, ormai consolidata tradizione pluriennale patrocinata dal Comune di Lucca e inserita nel calendario ViviLucca Events, si svolgerà martedì (29 settembre) nella sede della Croce Verde di Lucca (viale Castracani, 468/D), su due turni: dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 18. Per la prenotazione, basta andare sul sito www.croceverdelucca.it e seguire le istruzioni. In caso di difficoltà, è possibile chiamare il numero 3355328014, dalle 9 alle 13 o dalle 14 alle 17 dei giorni precedenti l’iniziativa.

L’appuntamento è stato presentato questa mattina (23 settembre), nella sede lucchese della Croce Verde, dal presidente dell’ente, Daniele Massimo Borella, dall’assessore al sociale del Comune di Lucca, Salvadore Bartolomei, dal presidente dell’associazione Lucchese Diabetici, Alessandro Tambellini, dalla presidente dell’associazione Amici del Cuore, Silvana Giambastiani, e dal cardiologo dottor Leonardo Odoguardi.

“Ancora una volta, siamo felici di presentare questa iniziativa finalizzata alla prevenzione e alla diffusione di stili di vita corretti – commenta Borella – ringrazio gli Amici del Cuore e l’associazione Lucchese Diabetici per aver risposto all’appello, mettendo al servizio della comunità la loro professionalità. Grazie a questa sinergia, saremo in grado di offrire gratuitamente visite con elettrocardiogramma e consulti per la prevenzione di malattie cardiovascolari e diabete“.

“In aggiunta – continua il presidente della Croce Verde Lucca – abbiamo organizzato un punto per lo screening per l’epatite C, con l’apporto del nostro gruppo formazione, daremo dimostrazioni di uso del defibrillatore e di manovre salvavita. Tutti i servizi e le prestazioni sono gratuiti: invito la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa, prenotando attraverso il nostro sito web“.

“Queste sono iniziative importantissime. La povertà, secondo il rapporto della Caritas, ha numeri importanti ed attraversa diverse famiglie lucchesi. Nel momento in cui una singola persona si trova in difficoltà economica – dice Bartolomei – la prima cosa che taglia è la spesa sanitaria perché la ritiene rimandabile. L’elemento che soffre di più è la prevenzione, ma in realtà per la salute delle persone è determinante”.

“La nostra mission primaria è la prevenzione. Non parliamo solo di famiglie in grande difficoltà economica – sottolinea Giambastiani – ma anche la fascia media è in grande sofferenza”.

“Prendersi cura del paziente – afferma il dottor Odoguardi – è la cosa più difficile. Sono 41 anni che siamo presenti a Lucca come Amici del Cuore ed io sono un socio fondatore. Facciamo due tipi di prevenzione: una nella sede ai macelli ed un’altra con il cardiocamper. In sede, abbiamo circa 50 specialisti e chi ha un reddito sotto i 20mila euro viene visitato gratuitamente“.

“Dobbiamo educare soprattutto i giovani, iniziando dagli adolescenti, a corrette azioni per mantenere intatta la salute. Non dobbiamo aspettare la malattia. Dobbiamo far sì – chiude Tambellini – che i nostri comportamenti quotidiani ci mantengano in salute”.