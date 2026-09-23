La dottoressa diventa paziente: “Grazie per avermi fatta sempre sentire a casa e curata nel migliore dei modi possibili”

La neurologa è stata ricoverata per un breve periodo all’Unità di Terapia Subintensiva di Lucca e vuole ringraziare chi si è presa cura di lei

Uno scambio di ruoli, che conferma e se possibile incrementa, la stima verso i colleghi. E’ la storia della dottoressa Elena Caldarazzo Ienco, medico neurologo da circa 7 anni in servizio all’ospedale San Luca di Lucca e di recente diventata paziente dello stesso ospedale. Riceviamo e pubblichiamo la sua lettera, con la quale ringrazia chi le è stata vicina in questo momento.

“Ho la fortuna di lavorare con colleghi medici e figure sanitarie che quotidianamente apprezzo e stimo per il loro lavoro puntuale a appassionato. Recentemente la vita mi ha portato a uno scambio di ‘ruoli’: sono diventata improvvisamente una paziente cardiologica e dopo circa un mese di controlli e terapie ambulatoriali, ho avuto necessità di essere ricoverata per un breve periodo all’Unità di Terapia Subintensiva di Lucca.

Questa mia lettera è per significare l’immensa gratitudine verso tutto il personale della U.O.C. Cardiologia e dell’Unità di Terapia Subintensiva.

Sono stata seguita con grande scrupolo, competenza e affetto fin dall’inizio della mia patologia dalla dottoressa Eleonora Lami che è stata ed è per me un punto di riferimento per ogni dubbio. In Reparto sono stata assistita, inoltre, dalla dottoressa Roberta Rosso, recentemente trasferita all’Ospedale lucchese, che ha immediatamente ‘accolto’ me e la mia patologia con passione e grande preparazione; con Lei il nostro Ospedale ha acquisito un medico di notevole valore professionale e umano.