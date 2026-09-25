Restare a Lucca, trovare casa, farsi ascoltare: i giovani a confronto con Fabrizio Barca

Tra i residenti, 12.700 hanno dai 15 ai 29 anni e oltre 23mila sono over 65. A Palazzo Ducale partecipato dibattito su rappresentanza e autonomia

A Lucca sono circa 12.700 i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 29 anni, poco più del 14 per cento degli 89mila abitanti del Comune. Gli ultrasessantacinquenni superano invece quota 23mila. Una distanza che pone una questione concreta: quanto contano le nuove generazioni nelle scelte di una città che invecchia?

Da questa domanda è partito il confronto con Fabrizio Barca, economista ed ex ministro, che mercoledì (23 settembre) ha richiamato un pubblico numeroso nella Sala dell’Antica Armeria di Palazzo Ducale. Promosso da Lucca Partecipa insieme a Provincia Casa dei Comuni, l’incontro ha affrontato le opportunità e gli ostacoli per chi cerca di costruire il proprio futuro a Lucca: lavoro, casa, autonomia economica, spazi di socialità e possibilità di incidere sulle decisioni pubbliche.

A intervistare Barca sono stati Tommaso Ariani, Isabel Bianchi, Lorenzo Bindocci, Anna Costa, Cristiano Ceragioli e Patrizia Fistesmaire, giovani e persone impegnate a diverso titolo nelle politiche giovanili e nella realtà sociale lucchese. Le loro domande, legate anche alle esperienze del territorio, hanno riportato la riflessione nazionale sulle condizioni di vita in città. Ad aprire l’appuntamento sono stati i saluti del consigliere provinciale Federico Gilardetti; Giulia Cordella ha coordinato la serata, mentre il consigliere comunale Daniele Bianucci ha introdotto il confronto.

Al centro, il saggio scritto da Barca con Caterina Manicardi, Opportunità e ostacoli di un moto giovanile. La partecipazione delle nuove generazioni come questione democratica. Il libro mette in discussione una lettura ricorrente: quella di giovani distanti dalla vita collettiva perché disinteressati. La sensibilità verso le disuguaglianze, l’ambiente e il cambiamento climatico racconta una realtà diversa. A frenare la partecipazione è piuttosto la convinzione di avere poco potere, di non essere ascoltati e di poter influire solo marginalmente sulle scelte.

Il progressivo calo del peso demografico rischia di accentuare questa distanza, traducendosi in una minore rappresentanza politica, sociale e culturale. A Lucca, dove poco più di un abitante su sette ha tra i 15 e i 29 anni e più di uno su quattro ha superato i 65, il rischio riguarda anche la scelta delle priorità: quali bisogni trovano risposta e quali restano ai margini?

“Le energie esistono – ha sottolineato Bianucci –. Anche a Lucca sarebbe troppo facile dire che i giovani non partecipano. Abbiamo associazioni, gruppi informali, esperienze culturali, sociali, ambientali e di volontariato. La domanda vera è quanto queste energie riescano a incidere sulle decisioni della città e quanto noi adulti, e soprattutto chi si occupa di istituzioni, politica e associazionismo, siamo disponibili non soltanto a “dare spazio” ai giovani, ma a condividere realmente con loro una parte del potere di decidere”.

La formula dell’incontro, con le domande affidate direttamente ai giovani e a chi lavora al loro fianco, ha cercato di dare una prima applicazione a questo principio. La questione emersa dal confronto è infatti quali ostacoli rimuovere perché la partecipazione sia possibile, oltre a come incoraggiarla.

Il lavoro precario o poco retribuito, la difficoltà di trovare una casa a costi sostenibili e il conseguente ritardo nell’autonomia dalla famiglia limitano anche il tempo e le energie da dedicare alla vita collettiva. Lo stesso vale per la disponibilità di luoghi in cui incontrarsi, fare cultura, creare e organizzarsi: condizioni che incidono sulla possibilità di immaginare il proprio futuro in città.

Una responsabilità riguarda poi partiti, istituzioni, sindacati e associazioni. Dalla serata è emersa la necessità di aprirsi maggiormente alle nuove generazioni, riconoscendo anche forme di partecipazione, linguaggi e priorità diversi da quelli tradizionali. È su questo terreno che istituzioni e organizzazioni possono contribuire a riequilibrare il rapporto fra generazioni, evitando che il minor peso numerico diventi anche una minore possibilità di essere rappresentati.

“La grande partecipazione all’incontro dimostra che anche a Lucca esiste una forte domanda di confronto sul futuro delle nuove generazioni – sottolineano i promotori –. Il dato dei 12.700 giovani tra i 15 e i 29 anni ci deve far riflettere: rappresentano poco più del 14 per cento della popolazione, ma le decisioni che prendiamo oggi ricadranno soprattutto sul loro futuro. Per questo non possono essere soltanto destinatari delle politiche pubbliche: devono avere gli strumenti per contribuire a costruirle”.