Il welfare culturale diventa una cura con il progetto “Bella Lì”, firmata la lettera d’intenti tra istituzioni per darle un ambito regionale

L’arte, le attività performative e il patrimonio storico-culturale del territorio diventano strumenti terapeutici e di prevenzione per migliorare la salute, l’inclusione e il benessere della comunità.

Il welfare culturale diventa a sua volta cura con il progetto “Bella Lì, la cultura che cura” promosso da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e Fondazione per la Coesione Sociale. Dopo una fase di sperimentazione il progetto è pronto ad estendere l’area di interesse, dalla provincia di Lucca a tutta la Regione Toscana.

Oggi (28 settembre) a questo proposito, nella cappella Guinigi all’interno del Complesso di San Francesco, è stata firmata una lettera d’intenti tra Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale della Regione Toscana, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e la Fondazione per la Coesione Sociale.

“La lettera di intenti firmata oggi (28 settembre) è un punto di arrivo e di partenza – spiega il presidente di Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Massimo Marsili -. Un punto di arrivo dopo circa due anni e mezzo di lavoro su questo tema, un punto di partenza perché rafforza quella rete istituzionale che è fondamentale affinché i progetti sperimentali e innovativi che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, con piena sussidiarietà, tenta di accompagnare, trovino poi consistenza definitiva nel sistema pubblico e nelle relazioni dal sistema pubblico del suo settore e perché no, anche la continuazione, dell’attenzione della Fondazione”.

“Il progetti si è sviluppato da molti punti di vista in questi due anni e mezzo – prosegue Marsili -, c’è stata una mappatura delle realtà esistenti anche di quelle meno formalizzate, vi è stata l’attenzione per la costruzione di reti, per la creazione anche di professionalità funzionali all’attivazione della relazione tra il bisogno, il disagio e le opportunità dei welfare culturale. Vi è stata una forte attenzione anche verso l‘istituzionalizzazione della prescrizione sociale, che i tre distretti hanno accompagnato con attenzione, affinché persino il medico di base o il medico pediatra possa indicare diciamo la terapia, la cura, l’attenzione del supporto del welfare culturale, con gli strumenti di miglioramento del benessere individuale e sociale. E appunto siamo arrivati adesso a costruire una infrastruttura tecnologica, una app che è può mettere in contatto le opportunità con le necessità del territorio. L’ultimo punto è quello di oggi, avere creato questa lettera di intenti e averla firmata, significa un passo importante, molto molto molto significativo”.

A seguire il progetto anche Fondazione Coesione Sociale Ets e la sua presidente, Lucia Corrieri Puliti: “Questa mattinata ha rappresentato un momento importante poiché con le istituzioni è stata firmata una lettera di intenti – precisa -. Fondazione Coesione Sociale insieme a Fondazione Cassa di Risparmio continuerà nel percorso di welfare culturale che vede i protagonisti enti del terzo settore del mondo della cultura e del mondo del sociale, ma vedrà in particolare la realizzazione della prescrizione sociale, che ad oggi è stata sperimentata ma quello che ci aguriamo, è che si estenda ancora di più. Siamo convinti che sia importante che operatori sociosanitari possano prescrivere ai cittadini la frequentazione della cultura e della bellezza, perché rappresenta il raggiungimento di un benessere nella comunità”.

Dopo la firma della lettera d’intenti la giornata è proseguita con il convegno

La firma è avvenuta durante il convegno: “Bella lì. La cultura che cura” che si è svolto nella Cappella Guinigi di San Francesco e che ha visto la partecipazione di enti e organizzazioni che promuovono e mettono in pratica progetti culturali per le persone vulnerabili e fragili. Progetti e attività rivolti a chi sta affrontando una malattia o ha intrapreso un percorso di cura, capaci di offrire un importante beneficio e di favorire il miglioramento della qualità delle relazioni.

Quattro gli obiettivi individuati dalla lettera di intenti: supportare, rafforzare e accompagnare il progetto Bella lì con il coinvolgimento di tutti gli attori; riconoscere il catalogo culturale digitale, la web app Bella lì, creata all’interno del percorso di prescrizione sociale; sostenere finanziariamente con i bandi della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca percorsi di welfare culturale per il prossimo triennio; inserire, da parte della Regione Toscana, all’interno del gruppo di lavoro “Umanizzazione delle cure e prescrizione sociale”, un rappresentante della sperimentazione “Bella lì! La cultura che cura”, al fine di portare l’esperienza della best practice lucchese nella configurazione di un nuovo modello di umanizzazione delle cure sociosanitarie.

La responsabile dell’unità funzionale Cure primarie della Zona distretto Piana di Lucca Valeria Massei ha sottolineato come l’esperienza sia positiva e abbia già riguardato due zone distretto: la Valle del Serchio e la Piana di Lucca.

“Si è focalizzata – ha dichiarato –soprattutto sui bambini e gli adolescenti che sono più a rischio fragilità. Si tratta di due progetti sperimentali con esperienze significative. La prescrizione sociale è complementare alla prescrizione sanitaria e non si sostituisce, va pensata come qualcosa di innovativo in quanto i medici non sono abituati a prescrivere qualcosa che significa cultura”.

Per la Regione è intervenuto al convegno e alla firma della lettera d’intenti Alberto Zanobini dirigente del settore inclusione sociale e integrazione sociosanitaria.

Una web app per promuovere la cura

La web app prevede una parte pubblica consultabile da tutta la comunità: cittadini, operatori sociali e sanitari, destinatari delle attività, i familiari dei destinatari e più in generale i caregiver, dove è possibile accedere al catalogo dell’offerta di welfare culturale, conoscere i dettagli delle attività e degli enti che producono l’offerta stessa. Ad oggi, la web app segnala i servizi attivi nella Piana di Lucca, ma è già stata predisposta per ospitare quelli attivi nella Valle del Serchio e in Versilia. Oltre al catalogo delle attività sono descritti i bisogni oggetto della prescrizione sociale, il cui percorso è stato pensato per essere il più rapido possibile, attuabile con poche operazioni e destinato raccogliere solo le informazioni necessarie per consentire il collegamento tra chi individua il bisogno e chi accompagna la persona. Tramite la web app il professionista sanitario invia all’operatore di collegamento (il “link worker”) un avviso che rimanda alla consultazione riservata. Il link worker verifica poi interessi, eventuali peculiarità e condizioni di partecipazione del paziente alle attività dell’associazione.

I progetti di welfare culturale sostenuti

Durante il convegno sono stati illustrati alcuni progetti sostenuti dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e dalla Fondazione per la Coesione Sociale dal 2024, una pluralità di interventi sostenuti dai due bandi “Bella lì. La cultura che cura”, nel 2024 e nel 2025, per sperimentare l’integrazione tra valorizzazione culturale, inclusione e salute della persona con un finanziamento complessivo di 260.000 euro. I bandi sono stati preceduti nel 2024 da un cantiere formativo diretto dal professor Carlo Andorlini a cui hanno partecipato 113 persone provenienti da 27 enti culturali, 37 enti sociali/sociosanitari e 8 istituzioni pubbliche. Il primo bando ha visto il finanziamento di 7 progetti con un coinvolgimento di 70 organizzazioni – tra cui 12 enti pubblici – e 300 beneficiari diretti. A realizzare gli interventi sono stati diversi enti della provincia in partenariato con altre realtà: l’Associazione Culturale QuattroquArti con “Affido culturale per il benessere della persona“, Policardia Teatro in Versilia con la prima edizione del progetto “Giocando si impara… la cura, la bellezza, la creatività” e la seconda “Ben…Essere in Rete“; il Centro Culturale del Compitese con due edizioni: “Street kids. Dentro i luoghi comuni” e “Forme di mondo. Percorso d’arte per conoscere, creare, raccontarsi“; l’Associazione Musicale Lucchese con “Perché ci vuole orecchio. Musica alla Casina Rossa”; Fita Lucca con “FARECultura#Benecomune: la Comunità delle Molteplici Arti”; l’Arcidiocesi di Lucca con due edizioni del progetto “Cultura libera tutti“; Il Circo e la Luna con due edizioni “Multicultum” nella Valle del Serchio.

La pubblicazione che racconta il welfare culturale

Durante il convegno è stata anche presentata e diffusa la pubblicazione “Bella lì. Una lettura partecipata della sperimentazione lucchese di welfare culturale e prescrizione sociale” realizzata dalla Fondazione per la Coesione Sociale in collaborazione con il Centro di Ricerca Maria Eletta Martini per la collana “Tracce” dedicata al racconto di esperienze interessanti nel campo dell’amministrazione condivisa e del terzo settore. La pubblicazione è suddivisa in tre parti: l’esperienza sperimentale del welfare culturale nella provincia di Lucca, una prima valutazione sugli esiti della sperimentazione e gli scenari futuri.