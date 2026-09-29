Fabio Napoli non è più medico di famiglia

Dal 20 settembre scorso si è concluso l’incarico di medico di famiglia del dottor Fabio Napoli , che aveva il proprio ambulatorio principale a Marlia.

L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da “www.uslnordovest.toscana.it” https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo on-line.