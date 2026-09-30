Settimana mondiale dell’allattamento, gli appuntamenti in Versilia

L’ Azienda Usl Toscana nord ovest celebra la Settimana mondiale dell’allattamento che quest’anno si svolge dall’1 al 7 ottobre. La Sam è promossa in Italia dal Movimento allattamento materno italiano e anche per l’edizione 2026 l’Azienda Usl Toscana nord ovest ha aderito proponendo eventi rivolti a mamme, famiglie e bambini, coppie in attesa, neo genitori, familiari e chiunque sia interessato agli argomenti trattati. L’accesso è libero e la partecipazione gratuita.

Tra gli eventi in calendario, due sono in provincia di Lucca venerdì 2 ottobre. A Querceta, l’appuntamento è al consultorio alle 10 con l’incontro dal titolo “Alimentazione e allattamento: confrontiamoci”, dedicato a neogenitori e neonati. A Lido di Camaiore, nell‘auditorium dell’ospedale Versilia alle 15 l’incontro informativo è su “Alimentazione e allattamento: tutto quello che avremmo voluto sapere sull’alimentazione sana in infanzia, allattamento e manovre di disostruzione delle vie aeree” e alle 16,30 c’è “Nati per leggere: promozione della lettura in età precoce”, per coppie in attesa, neo genitori, familiari.