L'opportunità|
‘Quando il lutto entra in classe’: prorogato il termine per le iscrizioni al convegno
Appuntamento mercoledì (7 ottobre) alle 16,30 alla sede centrale della Croce Verde di Lucca in viale Castracani 468/D
C’è ancora tempo per registrarsi al convegno Quando il lutto entra in classe, promosso dalla Croce Verde di Lucca e in programma per mercoledì (7 ottobre) alle 16,30 alla sede centrale dell’associazione in viale Castracani 468/D.
Vista l’importanza del tema e la disponibilità degli ultimi posti, la Croce Verde di Lucca informa che il termine ultimo per le iscrizioni è stato ufficialmente prorogato alle 12 di martedì 6 ottobre.
L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ust Lucca e con il patrocinio del Comune di Lucca e del Centro studi e ricerche Professor Guglielmo Lippi Francesconi, si rivolge nello specifico ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’obiettivo è offrire alla comunità scolastica occasioni di riflessione e strumenti concreti per affrontare e gestire l’esperienza della perdita e del dolore tra i banchi di scuola.
L’incontro vedrà l’introduzione del dottor Enrico Marchi (psichiatra e psicoterapeuta), cui seguiranno gli interventi tecnici della dottoressa Irene Eleonora Mosca (psicologa e psicoterapeuta) e della dottoressa Elena Lombardi (psicologa), che forniranno spunti teorici e strategie metodologiche utili a supportare alunni e classi.
La partecipazione all’evento è interamente gratuita. Gli insegnanti interessati possono registrarsi online visitando il sito ufficiale dell’Associazione, www.croceverdelucca.it, seguendo le istruzioni a video.
Le iscrizioni rimarranno aperte fino e non oltre le 12 di martedì (6 ottobre) fino ad esaurimento dei posti ancora disponibili.