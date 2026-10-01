‘Quando il lutto entra in classe’: prorogato il termine per le iscrizioni al convegno

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’Ust Lucca e con il patrocinio del Comune di Lucca e del Centro studi e ricerche Professor Guglielmo Lippi Francesconi, si rivolge nello specifico ai docenti della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado. L’obiettivo è offrire alla comunità scolastica occasioni di riflessione e strumenti concreti per affrontare e gestire l’esperienza della perdita e del dolore tra i banchi di scuola.