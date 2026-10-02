Una Vita da Social lancia l’Action Week nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile

La Polizia Postale sta promuovendo, su tutto il territorio nazionale, l’iniziativa straordinaria di sensibilizzazione e prevenzione Una Vita da Social – Action Week, nell’ambito della XIV edizione di Una Vita da Social, la campagna educativa itinerante della Polizia di Stato contro il cyberbullismo e a seguito dei recenti episodi di violenza realizzati da minorenni.

Il progetto, attraverso la presenza degli operatori della Specialità nelle scuole e nei luoghi di aggregazione giovanile, intende raggiungere il maggior numero possibile di studenti, allo scopo di prevenire e contrastare le forme di violenza che scaturiscono dall’uso delle piattaforme digitali di comunicazione e dei social network. Durante gli eventi in programma, organizzati dalla Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica di Lucca, ci saranno momenti di confronto con i ragazzi, sulle tematiche del bullismo, cyberbullismo, sextortion, diffusione non consensuale di immagini o video intimi e altre forme di violenza e prevaricazione on line.