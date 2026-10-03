Benessere e prevenzione femminile: oggi a Lucca l’evento “Consapevolmente Donne” alla Scuola Imt

Si tiene oggi (3 ottobre), all’auditorium della Cappella Guinigi della Scuola Alti Studi Imt di Lucca, la giornata divulgativa a ingresso gratuito dal titolo ‘Consapevolmente Donne’, un appuntamento interamente dedicato alla prevenzione, alla consapevolezza e alla cura del benessere femminile.

L’iniziativa è organizzata dal comitato locale della Croce Rossa Italiana in collaborazione con Essity e gode del patrocinio della Scuola Imt e dell’amministrazione comunale di Lucca, rappresentata dalla presenza dell’assessora all’istruzione Simona Testaferrata.

I lavori si sono aperti al mattino con i saluti istituzionali della presidente Cri Lucca Cecilia Di Somma e di Valentina Trombetti per Essity, per poi lasciare spazio agli interventi degli esperti focalizzati su temi centrali della salute della donna, come gli screening ginecologici, la prevenzione ortopedica delle fratture da fragilità e la cura del pavimento pelvico.

“Siamo onorati oggi (3 ottobre) di ospitare questo evento – dice la presidente della Cri di Lucca, Cecilia Di Somma -. Questa giornata nasce proprio da un’idea molto semplice, parlare di salute prima di tutto, parlare di prevenzione e di consapevolezza. Abbiamo scelto di mettere al centro la salute femminile, affrontandola nelle sue diverse dimensioni, nelle diverse fase della vita. La prevenzione non deve essere un privilegio, né un qualcosa a cui ci approcciamo quando nasce il problema. Deve diventare cultura. E quando per questo, Croce Rossa, imprese e territorio lavorano insieme e possiamo portare questa cultura sempre più vicino alle persone”.

“Essity è un’azienda che si occupa di salute e di genere – spiega la Operations Director & Plant Manager Essity di Lucca, Valentina Trombetti -. Oggi (3 ottobre) però, siamo qui come partner in un percorso che mette al centro la salute, la prevenzione e l’informazione. Con il progetto ‘Intimamente noi’, a fianco di Croce Rossa, noi vogliamo proprio promuovere questa informazione, mettere al centro la salute per tutti, anche per le persone più vulnerabili che non hanno accesso a queste informazioni con facilità”.