Women Walk the Talk, sulle Mura per promuovere i corretti stili di vita

Promuovere la prevenzione del tumore al seno, lo screening ed i corretti stili di vita. Di corsa. E’ passato anche da Lucca la Women Walk the Talk, con il patrocinio del Comune di Lucca, che ha anche partecipato: erano tra gli altri presenti il sindaco Mario Pardini, gli assessori Salvadore Bartolomei e Moreno Bruni ed il consigliere incaricato alla sanità Alessandro Di Vito.

La manifestazione, promossa dall’Azienda Usl Toscana nord ovest, ha coinvolto simultaneamente le città di Lucca, Massa, Pisa, Livorno, Viareggio e Camaiore. “Riteniamo che la salute dei cittadini sia un bene primario ed una ricchezza da tutelare – ha dichiarato Di Vito -, per cui fin dall’inizio del mandato amministrativo il sindaco Pardini ha portato avanti, all’insegna della difesa della sanità pubblica, una strategia programmatica nella quale la prevenzione ha costituito uno dei pilastri i insieme alla promozione ed educazione alla salute”.

“La prevenzione primaria e secondaria – ha aggiunto il consigliere incaricato – camminano di pari passo per educare i cittadini ad uno stile di vita sano (non fumare, limitare l’alcol, fare attività fisica regolare e seguire una dieta equilibrata) ed a sottoporsi a controlli periodici, esami di screening oncologici quando si è asintomatici, come la mammografia, il pap test in modo da intercettare le lesioni tumorali quando sono ancora altamente curabili.