Allerta truffe, carabinieri in campo per aiutare gli anziani a non cascarci

L’urgenza è il campanello d’allarme: il consiglio è di prendersi sempre del tempo per riflettere e chiedere aiuto

Qualcuno inizia già a denunciare, aiutando gli investigatori a catturare i truffatori. Molti però, ci cascano ancora. Per aiutare gli anziani a non cadere nelle truffe, è partita un’intensa campagna di prevenzione condotta dai carabinieri del comando provinciale di Lucca, nell’ambito della quale nella mattinata di domenica 4 ottobre, a Lucca al santuario di Santa Gemma Galgani, il comandante della compagnia carabinieri del capoluogo Alessandro Genovese ha tenuto un incontro volto alla informazione e sensibilizzazione in favore dei cittadini, per alzare la soglia dell’attenzione sull’importanza dell’attività preventiva.

Un appuntamento dal taglio pratico finalizzato a conoscere le casistiche più frequenti e comprendere le dinamiche dei raggiri attuati dai truffatori, oltreché a fornire gli elementi per cogliere i segnali di allarme. Inoltre, sono state offerte delle indicazioni su alcune cautele da attuare per difendersi senza rischi e sui contatti istituzionali cui fare riferimento e chiedere aiuto. Durante l’incontro, cui hanno preso parte oltre 200 persone, sono state illustrate alcune delle tecniche criminali più diffuse, sono stati forniti dei semplici ma efficaci suggerimenti su come comportarsi per evitare spiacevoli situazioni di cui, sovente, l’ignara vittima si accorge quando ormai è troppo tardi. Tra i modus operandi criminali con cui i truffatori cercano di indurre in errore le vittime per impossessarsi di denaro contante oppure di oggetti preziosi, alcuni dei più frequenti fanno leva sull’autorevolezza dell’interlocutore.

Tra gli esempi portati c’è quella al momento più diffusa del falso incidente stradale: la vittima viene contattata telefonicamente da uno sconosciuto che si presenta come “avvocato” il cui cliente sarebbe asseritamente rimasto coinvolto in un incidente stradale con il nipote della persona anziana. Tale presunto avvocato suggerisce quindi all’anziana vittima di pagare una somma di denaro per risolvere rapidamente e senza ulteriori più gravi conseguenze la questione, oppure prospettando l’obbligo di pagare una presunta “cauzione” a causa del momentaneo “fermo” del nipote operato dalle forze dell’ordine. I truffatori cercano di agire quindi facendo percepire una gravità tale dell’accaduto, al punto da non consentire il tempo sufficiente per riflettere su quanto si stia effettivamente verificando.

C’è poi quella del finto “amico” di famiglia: talvolta i truffatori sanno come intenerire gli anziani, facendo leva sui loro sentimenti, bontà, generosità e comprensione; sentimenti genuini che gli vengono invece ritorti contro per indurli in buona fede a “regalare” somme di denaro a sconosciuti che, scaltramente entrati in possesso di alcune informazioni personali e familiari delle vittime designate e presentandosi come “amici di vecchia data” dei figli o dei nipoti, una volta carpita la fiducia dell’anziano interlocutore, lo persuadono a rivolgere un dono in contanti per poter far fronte a fittizi problemi economici, spese sanitarie dovute a gravi malattie, la perdita del lavoro o altri problemi di varia natura che, ovviamente, inducono ad un pagamento.

A volte l’anziano viene contattato telefonicamente da un presunto dipendente di un ufficio postale o ditta che si occupa del servizio di corriere a domicilio, il quale comunica che, a breve, un collaboratore si recherà a casa dell’anziana vittima per consegnare un pacco “urgente”, il cui destinatario effettivo sarebbe la figlia o il nipote che, per i più svariati motivi, non ha ancora potuto procedere al pagamento; causa per la quale al momento della consegna l’anziano dovrà imprescindibilmente corrispondere l’importo dovuto. È bene sapere che i truffatori fanno leva proprio sulla “urgenza”, in quanto induce la vittima a non esitare, instillando il dubbio che la cosa più importante sia quella di non rischiare di perdere il pacco.

Ci sono poi i falsi dipendenti di banca o appartenenti alle forze dell’ordine in abiti borghesi: di visite, quando si è in casa, se ne possono ricevere tante, ma non certo quelle degli impiegati di banca, i cui servizi vengono offerti solo agli sportelli, per corrispondenza, con carte di credito e online. Particolare attenzione, poi, a chi dice di far parte di enti benefici o religiosi, che, in modo assolutamente più credibile, preavvisano con messaggi nella buca delle lettere e di prassi non inviano volontari nelle abitazioni. O ancora, alla porta si presenta uno o più appartenenti alle Forze dell’Ordine, con un tesserino di riconoscimento a giustificare gli abiti civili, comportamento del tutto inusuale: Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza operano nelle abitazioni in uniforme e vi giungono con auto di servizio con i colori istituzionali.

Completano la serie delle truffe più comuni quelle telefoniche (mediante telefonate da parte di sedicenti operatori assicurativi o con messaggi ingannevoli contenenti dei “link” che, se aperti mediante un click, consentono ai malfattori di introdursi con dei virus nei dispositivi mobili delle vittime, impossessandosi di qualsiasi tipo di dato e informazione sensibile) e i falsi venditori “porta a porta” che, proponendo l’acquisto di prodotti o lo scambio di beni di valore a condizioni stranamente vantaggiose, riescono ad aggirare gli anziani facendosi consegnare monili in oro.