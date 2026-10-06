‘Libellula’ protagonista alla Casa del Boia: dedicato alle prospettive per l’inclusione delle persone con disabilità

L’evento rappresenta il momento conclusivo della prima edizione e di confronto sulla prosecuzione del progetto Libellula (Liberi e leggeri, unici, liberamente autonomi), sostenuto dal Fondo per l’inclusione delle persone con autismo e promosso dall’Azienda Usl Toscana nord ovest – Zona distretto Piana di Lucca, insieme alla Conferenza dei Sindaci della Piana di Lucca e alla rete dei partner del territorio.

La giornata sarà articolata in tre momenti principali per approfondire le diverse dimensioni d’intervento affrontate nel corso delle attività: lo sviluppo della metodologia del progetto individuale per il supporto alle traiettorie di vita: la valutazione funzionale e la costruzione del progetto di vita in équipe; la città autistica, azioni sulla comunità per l’accessibilità della cultura e degli spazi pubblici, attraverso la formazione degli operatori dei musei e degli esercizi commerciali e la dotazione di strumenti di facilitazione, tra cui il percorso Bella e possibile. Nella mia città la cultura è per tutti (curato dalla Fondazione per la Coesione Sociale); visite guidate ai musei – Museo Nazionale di Villa Guinigi, la Fondazione Ragghianti e Orto Botanico di Lucca, con la presentazione delle soluzioni adottate per rendere maggiormente fruibili i luoghi d’arte e di cultura locali, tra cui un’app specifica denominata Libellula.