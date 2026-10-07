Adolescenti, relazioni e tecnologia nella giornata Ali Teen – Azzardata-mente Liberi 4.0

Il pomeriggio era stato pensato per stimolare una riflessione profonda sull’uso consapevole delle tecnologie e sulla prevenzione delle dipendenze digitali e da gioco

In tanti hanno partecipato al progetto Ali Teen, Azzardata-mente Liberi 4.0, che si è tenuto ieri, martedì 6 ottobre, nella sede del Real Collegio di Lucca. L’iniziativa e rivolta ad adolescenti, famiglie, educatori e alla cittadinanza, è stata promossa dall’Azienda Usl Toscana nord ovest e in particolare dalle Zone distretto Piana di Lucca, Valle del Serchio e Versilia, e finanziata dalla Regione Toscana nell’ambito del Piano regionale di contrasto al gioco d’azzardo (fondo GAP 2022).

Il pomeriggio era stato pensato per stimolare una riflessione profonda sull’uso consapevole delle tecnologie e sulla prevenzione delle dipendenze digitali e da gioco. L’evento ha saputo coniugare momenti operativi, anche con laboratori per i giovani, approfondimenti scientifici e spunti di intrattenimento. Per ragazzi e adolescenti c’è stato uno spazio dinamico caratterizzato da laboratori esperienziali, analogici e digitali gratuiti, curati dagli enti del Terzo Settore (ETS) partner del progetto (Auser, CeIS Lucca, C.R.E.A., Zefiro, Eclectica).

Per genitori ed educatori da evidenziare un convegno-dibattito sul tema “Connessi o dipendenti? Misuso o dipendenza nell’esperienza digitale degli adolescenti”, a cura dei responsabili dei SerD (Servizi per le Dipendenze) della Provincia di Lucca e degli operatori del Terzo settore. La giornata si è conclusa con l’esilarante e apprezzato intervento speciale di Marco Critelli (autore televisivo, comico e speaker radiofonico) e Daniele Fiamma (comico e content creator).

Ad arricchire di contenuti l’evento, ha contribuito Lucca Crea, che ha allestito il corner del progetto aziendale Slow life Slow games. La riuscita dell’evento è stata resa possibile grazie a una rete di collaborazione sinergica e affiatata, a partire dai direttori di Zona, con in prima fila nell’occasione la direttrice di Zona Distretto Piana di Lucca, Eluisa Lo Presti. Grande contributo e partecipazione degli operatori SerD della provincia di Lucca e, in particolare, da parte di Elisa Cerrai, Alfiero Arena, Guido Intaschi, Emanuele Palagi e Mariarosa Giusti.

Fondamentale anche il lavoro di co-progettazione portato avanti con entusiasmo e professionalità da Zefiro, C.RE.A., CeIS Lucca, Eclectica e Auser. All’iniziativa è intervenuta anche la sindaca di Altopascio Sara D’ambrosio, che ha portato i saluti a nome della Conferenza dei sindaci della Piana di Lucca. L’incontro del 6 ottobre al Real Collegio ha rappresentato quindi l’occasione per parlare aperto di adolescenti, smartphone, social network e relazioni civiche e familiari.

Come emerso dagli interventi degli ospiti presenti, il mondo digitale racconta molto di come stanno oggi i ragazzi, ma anche di come stanno gli adulti e di come si sono evolute le famiglie e i contesti sociali. Il digitale non è la causa di tutti i mali, ma un vero e proprio ambiente che può amplificare le fragilità, trasformandosi talvolta in un rifugio o in uno strumento per regolare ansia, noia, tristezza e solitudine fino a sostituire le esperienze reali. Al contempo, però, la tecnologia apre nuovi spazi di creatività, relazione e partecipazione. La vera sfida emersa dal confronto è capire quale ruolo ciascuno di noi possa assumere per accompagnare i giovani verso un rapporto più consapevole ed equilibrato con questi strumenti.