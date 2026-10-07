Il Rotary Club Montecarlo consegna un nuovo ecografo portatile alla Croce Verde di Porcari

Le grandi sfide della solidarietà si vincono sempre insieme. Nella sede della Croce Verde di Porcari, si è tenuta la cerimonia ufficiale di consegna di un nuovo ecografo di ultima generazione, acquistato grazie al generoso ricavato della partita di beneficenza promossa e organizzata dal Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca insieme all’Enrico Chiesa Team, guidato da Enrico Chiesa.

La donazione rappresenta il coronamento di un percorso che ha visto scendere in campo lo sport, le istituzioni e i cittadini, uniti dall’obiettivo comune di potenziare la sanità territoriale e il primo soccorso. Il nuovo macchinario diagnostico, caratterizzato da un’elevata precisione e facilità di trasporto, permetterà ai medici della Croce Verde di Porcari di effettuare esami tempestivi e accurati direttamente sul territorio, migliorando sensibilmente l’efficacia degli interventi di assistenza.

Alla cerimonia hanno preso parte i vertici della Croce Verde di Porcari, i rappresentanti del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca ed Enrico Chiesa.

“Questo ecografo non è solo uno strumento medico d’avanguardia, ma il simbolo tangibile di cosa può fare una comunità quando si unisce per il bene comune“, ha dichiarato Enrico Chiesa.

Andrea Ferro, past president del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca, ha aggiunto: “Il nostro motto è servire al di sopra di ogni interesse personale e vedere lo sport trasformarsi in un aiuto concreto per la salute dei cittadini è la nostra più grande soddisfazione. Ringraziamo di cuore tutti coloro che hanno acquistato il biglietto, il Team Enrico Chiesa e gli sponsor che hanno reso possibile questo miracolo calcistico e sociale”.