‘Ogni giorno dalla parte degli animali’, in arrivo il calendario Lav Lucca 2027

L’intero introito, tolte unicamente le spese vive di produzione, sarà devoluto direttamente a sostegno dei rifugi Lav Lucca e dei progetti di adozione

Volti conosciuti del territorio, animali che hanno trovato protezione o una nuova vita e un gruppo di lavoro che per il terzo anno consecutivo mette competenze, immagini e parole al servizio dei diritti degli animali. Nasce così il calendario Lav Lucca 2027 – Ogni giorno dalla parte degli animali, che sarà presentato ufficialmente mercoledì (14 ottobre), alle 18, alla Casa del Boia (via Bacchettoni), sulle mura urbane di Lucca. All’appuntamento saranno presenti anche i testimonial protagonisti della nuova edizione.

Il calendario fotografico viene realizzato per il terzo anno consecutivo e nasce per raccontare le storie degli animali che nei rifugi del territorio, o attraverso percorsi di adozione, hanno trovato una nuova vita. L’intero introito, tolte unicamente le spese vive di produzione, sarà devoluto direttamente a sostegno dei rifugi Lav Lucca e dei progetti di adozione.

Protagonisti del calendario 2027 sono Andrea Micale, contadino e influencer; Benedetta Giaconia, responsabile del rifugio di animali disabili La casa stregatta; Chiara Testi, presidente di Lav Lucca; David Bigotti Bigo, fumettista; Elena Del Grande, imprenditrice nel campo della ristorazione; Alessia Scaglione, avvocata responsabile dello sportello Lav Lucca, insieme a Paola Cattani e Mariam Hamidian, attiviste di Lav Lucca, e al piccolo Lorenzo; Ligeia Zauli, psicologa e sessuologa, attivista e volontaria nei rifugi; Michele Sarti Magi, imprenditore e content creator; Graziano Salvadori, comico, cabarettista e regista; Stefano Guidi, creative director e componente storico della band Le formiche nell’orto; Simone Franchi, singer e performer; Alfonso Oliva, collaboratore del giornale online Lucca In Diretta.

Persone diverse per professione, esperienza e percorso personale, accomunate dalla scelta di prestare il proprio volto e la propria voce a un progetto che vuole contribuire a diffondere, in particolare tra le nuove generazioni, una cultura fondata sul rispetto e sulla cura nei confronti di ogni essere vivente.

Accanto ai testimonial, gli altri protagonisti sono naturalmente gli animali: tra loro i pony Ringo e Lady, il siamese Achille, i gatti Birba e Kruggie, l’asinella Asia, la famiglia dei tacchini presenti nel parco di Serbacco, il caprone Luca, Simba, il barboncino Spank, Lino, il pastore tedesco Leone, la famiglia di galline che vive nell’azienda agricola di Andrea Micale e i cani Toby, Eva, Zara e Mamy.

Il progetto nasce dall’attività quotidiana di Lav Lucca, impegnata sul territorio nella tutela degli animali e nella promozione di una cultura antispecista. In provincia di Lucca l’associazione gestisce ad Altopascio un rifugio per animali maltrattati, provenienti in particolare da allevamenti lager e posti sotto sequestro, e sostiene a Monte San Quirico il centro di accoglienza Fiocco di Luna.

“Crediamo sia importante sostenere e far conoscere queste esperienze, uniche nel loro genere – spiegano i promotori – perché sono progetti che vivono grazie all’impegno di tante volontarie e tanti volontari e che naturalmente necessitano di risorse per poter proseguire la propria azione. Ma sono anche esempi concreti di un’attenzione nuova nei confronti degli animali e possono contribuire a costruire una cultura sempre più diffusa del rispetto e della cura di ogni essere vivente”.

La fotografia è il filo conduttore del progetto. Ogni mese mette insieme un testimonial e uno o più animali, accompagnando l’immagine con una frase dedicata ai temi della libertà, della dignità, della convivenza e del rapporto tra esseri umani e altri esseri viventi. Non soltanto, quindi, un calendario, ma uno strumento di sensibilizzazione capace di entrare nelle case per tutto l’anno.

Il calendario 2027 Ogni giorno dalla parte degli animali è un progetto di Lav Lucca nato da un’idea di Simone Arrighi, Daniele Bianucci, Chiara Testi e Alessandro Galli. Le fotografie sono di Simone Arrighi, fotografo lucchese di cinema e moda e regista di cortometraggi; la scelta e la cura dei testi sono di Daniele Bianucci; il progetto grafico è di Jacopo Spagnesi. La testata giornalistica Lucca in Diretta è social media partnership ufficiale del progetto.

“Un ringraziamento particolare viene inoltre rivolto al parco di Serbacco di Monsagrati, che ha ospitato parte degli scatti fotografici”, ci tengono a dirlo gli organizzatori.

La presentazione pubblica è fissata per mercoledì (14 ottobre), alle 18, alla Casa del Boia (via Bacchettoni). Sarà l’occasione per conoscere il nuovo calendario, incontrare i testimonial e raccontare le storie e le finalità che stanno dietro alle immagini dell’edizione 2027.