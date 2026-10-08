Maltrattamenti e abusi sui minori: in Toscana le vittime crescono del 10,2 per cento

I dati del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale sono contenuti nel dossier Indifesa 2026 di Terre des Hommes, dedicato alla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo e presentato oggi in vista della Giornata internazionale delle bambine di domenica (11 ottobre).

La tabella regionale registra inoltre 15 vittime di pornografia minorile , contro le 22 del 2024; sei per detenzione di materiale pornografico, contro quattro; dieci per corruzione di minorenne, contro sei. Sono due le vittime di prostituzione minorile , mentre l’anno precedente non ne risultavano.

Nata nel 2012, la campagna Indifesa promuove la tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze e il contrasto alla violenza e alle discriminazioni. Nel 2026 aderiscono 69 Comuni italiani, tra cui, in Toscana, Campi Bisenzio, Empoli, Livorno e Sesto Fiorentino. Durante la presentazione del dossier è stato annunciato un protocollo d’intesa in preparazione tra Anci e Terre des Hommes per rafforzare il ruolo dei Comuni nella prevenzione della violenza e nella protezione dei minorenni, attraverso scuole, servizi sociali e realtà del territorio.