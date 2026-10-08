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Maltrattamenti e abusi sui minori: in Toscana le vittime crescono del 10,2 per cento
Oltre sei su dieci sono bambine e ragazze: la quota femminile sale ulteriormente nei reati sessuali
In Toscana 564 minorenni sono stati vittime di reato nel 2025, contro i 512 del 2024: un aumento del 10,2%, dieci volte superiore a quello nazionale, fermo all’1%. Bambine e ragazze rappresentano il 61,3% delle vittime, una quota che sale al 74,4% per i reati sessuali.
I dati del Servizio analisi criminale della Direzione centrale della polizia criminale sono contenuti nel dossier Indifesa 2026 di Terre des Hommes, dedicato alla condizione delle bambine e delle ragazze nel mondo e presentato oggi in vista della Giornata internazionale delle bambine di domenica (11 ottobre).
I maltrattamenti in famiglia restano il reato con più vittime minorenni in Toscana: 224, rispetto alle 226 dell’anno precedente, pari al 39,7% del totale regionale. Il 58% delle vittime è di sesso femminile.
Le sette fattispecie di reato a sfondo sessuale considerate nel dossier coinvolgono complessivamente 207 vittime, il 36,7% del totale. Aumentano quelle di violenza sessuale, da 57 a 77, e di atti sessuali con minorenne, da 26 a 43. Scendono invece da 65 a 54 le vittime di violenza sessuale aggravata. In entrambe le categorie di violenza sessuale, bambine e ragazze costituiscono l’81% delle vittime.
La tabella regionale registra inoltre 15 vittime di pornografia minorile, contro le 22 del 2024; sei per detenzione di materiale pornografico, contro quattro; dieci per corruzione di minorenne, contro sei. Sono due le vittime di prostituzione minorile, mentre l’anno precedente non ne risultavano.
Crescono anche le vittime minorenni di sottrazione di persone incapaci (portare via o trattenere un minore contro la volontà di chi esercita legittimamente la responsabilità genitoriale o ne ha la custodia: può riguardare anche un genitore che sottrae il figlio all’altro, impedendogli di esercitare le proprie responsabilità), da 12 a 31, e di abbandono di persone minori o incapaci, da 38 a 46. Le violazioni degli obblighi di assistenza familiare coinvolgono 32 vittime, otto in più rispetto al 2024. Diminuiscono invece quelle di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina, da 31 a 24.
Il quadro toscano si inserisce in un dato nazionale che nel 2025 raggiunge 7272 vittime minorenni, il massimo registrato dal dossier: 68 in più rispetto al 2024 e il 43% in più rispetto al 2015. Anche in Italia prevalgono i maltrattamenti in famiglia, con 3008 vittime.
Nata nel 2012, la campagna Indifesa promuove la tutela dei diritti delle bambine e delle ragazze e il contrasto alla violenza e alle discriminazioni. Nel 2026 aderiscono 69 Comuni italiani, tra cui, in Toscana, Campi Bisenzio, Empoli, Livorno e Sesto Fiorentino. Durante la presentazione del dossier è stato annunciato un protocollo d’intesa in preparazione tra Anci e Terre des Hommes per rafforzare il ruolo dei Comuni nella prevenzione della violenza e nella protezione dei minorenni, attraverso scuole, servizi sociali e realtà del territorio.