Servizio civile, tanti i progetti nelle cooperative in provincia di Lucca
Un giovane ha iniziato il percorso il 18 settembre, gli altri 7 saranno avviati oggi
Sono 8 i giovani impegnati in provincia di Lucca nei progetti di Servizio civile universale Ragazzi in cammino, Con un ruolo attivo e Primi passi, promossi da cooperative sociali attive sul territorio.
Il progetto “Ragazzi in cammino”, con la cooperativa sociale L’Impronta a Lucca e la cooperativa sociale Margherita e le altre a Lucca e Capannori, è rivolto a bambini e ragazzi a rischio di esclusione sociale. Le attività comprendono accompagnamento a scuola e alle attività pomeridiane, supporto nello svolgimento dei compiti, laboratori, attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi. A Bagni di Lucca, con la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo, “Con un ruolo attivo” riguarda invece l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Il giovane impegnato nel progetto affiancherà gli operatori nelle attività di supporto all’accoglienza e nei servizi di integrazione.
A Gallicano, Capannori e Borgo a Mozzano, con la cooperativa sociale La Gardenia, il progetto “Primi passi” interessa i nidi d’infanzia, con attività a fianco degli educatori e dei bambini nei percorsi educativi, di intrattenimento e di gioco.
Un giovane ha iniziato il percorso il 18 settembre nell’ambito di “Con un ruolo attivo”, mentre gli altri 7 saranno avviati oggi.