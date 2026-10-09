Servizio civile, tanti i progetti nelle cooperative in provincia di Lucca

Il progetto “Ragazzi in cammino”, con la cooperativa sociale L’Impronta a Lucca e la cooperativa sociale Margherita e le altre a Lucca e Capannori, è rivolto a bambini e ragazzi a rischio di esclusione sociale. Le attività comprendono accompagnamento a scuola e alle attività pomeridiane, supporto nello svolgimento dei compiti, laboratori, attività ludiche, gite, centri e soggiorni estivi. A Bagni di Lucca, con la cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo, “Con un ruolo attivo” riguarda invece l’accoglienza e l’integrazione dei migranti, dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale. Il giovane impegnato nel progetto affiancherà gli operatori nelle attività di supporto all’accoglienza e nei servizi di integrazione.