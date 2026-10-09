Bagni di Lucca|
Vito va in pensione, ecco come cambiare il medico
Sabato 17 ottobre sarà l’ultimo giorno di servizio
Sabato 17 ottobre sarà l’ultimo giorno di servizio del dottor Valentino Vito, medico di famiglia con ambulatorio a Bagni di Lucca.
L’Azienda Usl Toscana nord ovest ricorda che è possibile effettuare la scelta o il cambio del pediatra di famiglia attraverso le procedure on line, dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario, utilizzando una delle seguenti modalità: il portale MailScanner ha rilevato un possibile tentativo di frode proveniente da “www.uslnordovest.toscana.it” https://cambiomedico.sanita.toscana.it/; il portale Open Toscana; la App Toscana Salute; i Totem PuntoSi; inviando una richiesta per mail; utilizzando il modulo on-line.
In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.