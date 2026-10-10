Basket e salute, a Lucca un progetto per prevenire i rischi dell’alcol

Iniziativa di Croce Verde e Amici della Pallacanestro Lucca per fare di palestre e palazzetti luoghi di benessere, consapevolezza e prevenzione. In programma incontri con allenatori, genitori e giovani atleti

Creare un ambiente in cui l’alcol non entra mai in gioco. In funzione del benessere, per uno sport alcol free, è nata l’iniziativa A canestro in salute: basket, consapevolezza e comunità, il primo progetto per combattere il rischio alcol e per una salute sostenibile.

L’iniziativa è progettata da Croce Verde Lucca e associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono ma ha ottenuto da subito l’adesione e la collaborazione delle società sportive Basket Club Lucca, Le Mura Spring Lucca, Lucca Sky Walkers, Libertas Basket Lucca e della Croce Verde Porcari, Acat (Associazione dei Club Alcologici Territoriali) e Cesvot grazie al bando “Siete Presente. Giovani e associazionismo. Ed. 2026”, a valere sul progetto “Giovanisi – Spazi di crescita”, promosso dal Cesvot e finanziato da Regione Toscana – Giovanisì, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il contributo di Fondazione Banca del Monte di Lucca e Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca.

Inoltre gode del patrocinio di Provincia di Lucca, Comune di Lucca, Azienda Usl Toscana Nord Ovest, Ufficio Scolastico Territoriale Lucca. Il progetto è ispirato alle linee guida europee del progetto FYFA (Focus on Youth, Football & Alcohol) e mira a trasformare i campi da basket, le palestre e i palazzetti in un presidio di prevenzione e benessere per i giovani atleti e le loro famiglie.

Il progetto prevede il rafforzamento del concetto Oms dell’ambito sportivo come setting alcol free, in cui l’alcol non entra mai in gioco; in particolare nei contesti giovanili, per evitare che i minori siano esposti alla vendita e somministrazione di alcolici, come previsto dalle normative vigenti. Verranno proposti e promossi stili di vita attivi attraverso partnership con autorità locali, enti, associazioni, avvalendosi delle migliori competenze tecnico-scientifiche e di esperti della prevenzione, di nutrizionisti e delle professionalità e attività che mirano ad una salute e ad uno sviluppo sostenibile per Lucca.

“Questo progetto – spiega la presidente dell’associazione Amici della Pallacanestro Lucca – Luca Del Bono Patrizia Pecchia – nasce da un confronto spontaneo tra alcuni nostri associati e dei membri della Croce Verde di Lucca, uniti dal desiderio comune di fare qualcosa di concreto e positivo per i giovani del nostro territorio. Sin da quel primo momento, come associazione ci siamo messi subito al lavoro con entusiasmo sul piano creativo e organizzativo, fino a stanziare un contributo per finanziarne la realizzazione. Da tempo sosteniamo che la pallacanestro, e tutto il mondo dello sport, sono la chiave per costruire una società migliore e più sana. Questo è uno dei parametri che riteniamo necessari nel momento in cui scegliamo di sostenere un progetto”.

“Non vogliamo solo formare giocatori di basket, ma cittadini consapevoli – dichiara Daniele Massimo Borella, Presidente della Croce Verde di Lucca -. I nostri giovani impareranno che la vera forza nasce dalla cura di sé. Grazie al supporto dei genitori e degli allenatori, che agiranno come modelli di riferimento, costruiremo un ambiente protettivo e stimolante per i ragazzi e che auspichiamo possa essere di ispirazione per l’intera comunità lucchese. Si tratta di un progetto pilota: la nostra intenzione è quella di estenderlo ad altri territori e su differenti discipline sportive, anche nelle scuole”.

I prossimi appuntamenti per dare avvio al progetto saranno venerdì 16 ottobre alle 18 nella sede della Croce Verde Lucca per un incontro con dirigenti e allenatori e staff delle società sportive, mercoledì 11 novembre alle 18 all’auditorium San Romano con le famiglie dei giovani atleti del mini basket e delle giovanili under 15 e mercoledì 19 novembre alle 17 all’auditorium San Romano incontro con gli atleti delle squadre giovanili dai 15 anni in poi.