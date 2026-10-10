Il sindaco: “Da tempo stiamo lavorando per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità con azioni concrete”

Capannori ospiterà l’assemblea del Coordinamento Agende 21 Locali Italiane, l’associazione nazionale di cui fanno parte Regioni ed enti pubblici per una migliore gestione dell’ambiente e dello sviluppo sostenibile. Il tema dell’incontro di lunedì 12 e martedì 13 ottobre sarà al Polo tecnologico di Capannori e in parte sul territorio, con visite guidate alle buone pratiche locali è ‘Economia Circolare, Rifiuti Zero e Buone Pratiche per gli enti locali’.

“È un grande onore ospitare a Capannori l’Assemblea del Coordinamento Agenda 21 Locali Italiane – afferma il sindaco Giordano Del Chiaro -. Un evento molto importante, perché quando parliamo di Agenda 21, parliamo di una visione molto concreta: pensare globalmente, ma agire localmente. L’Agenda 21 ha trasformato il concetto astratto di ‘sostenibilità’ in un modello operativo rendendo consapevole il mondo che la salvaguardia del pianeta è un impegno collettivo che deve partire dal basso. Le grandi sfide globali, il cambiamento climatico, la transizione ecologica, la coesione sociale e lo sviluppo economico sostenibile si vincono o si perdono esattamente se tutti fanno qualcosa sul proprio territorio e noi a Capannori, patria della strategia Rifiuti Zero, da tempo stiamo lavorando per promuovere l’economia circolare e la sostenibilità con azioni concrete mettendo in atto tante buone pratiche grazie anche alla collaborazione e all’impegno di molte associazioni. La transizione verso un modello più sostenibile non è un costo, ma l’investimento più importante che possiamo fare per la qualità della vita dei nostri figli”.

L‘iniziativa prenderà il via lunedì 12 ottobre alle 17,30 con una visita a ‘Le Riusanze’ di Marlia, un centro per la raccolta, lo scambio e il riutilizzo di abiti, giochi, materiali e libri per l’infanzia rivolto a famiglie con bambini da 0 a 10 anni e proseguirà con la visita a Miniere Urbane a Segromigno in Monte dove saranno presentate le attività di rigenerazione delle apparecchiature elettroniche attraverso il modello del trashware.

Martedì 13 ottobre al polo tecnologico di Capannori a Segromigno in Monte è in programma il convegno ‘Dall’economia lineare all’economia circolare’ che si aprirà con i saluti del sindaco Giordano Del Chiaro e del presidente del coordinamento Agende 21 Locali Italiane Renata Zuffi e che sarà coordinato dall’assessora all’ambiente, Claudia Berti. Successivamente sul tema della sostenibilità socio-ambientale dell’economia circolare interverranno Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy e direttore del Centro di Ricerca Rifiuti Zero di Capannori; Angela Giannotti, presidente di Legambiente Capannori e Piana di Lucca, Erika Del Bianco, presidente della Commissione consiliare Ambiente del Comune di Capannori. Successivamente sul tema ’Il modello Rifiuti Zero dalle nostre case agli impianti’ interverranno Ugo Salvoni, presidente di Ascit, Luca Landini, CEO di LMPE e Maurizio Gatti, vicepresidente di Retiambiente Spa. ’Imprese ed economia circolare: l’obiettivo dello sviluppo sostenibile’ sarà inoltre l’argomento sul quale porteranno il loro contributo Valter Severini, CEO di Selene Spa, Roger Bizzarri, direttore di Ascit e Francesco Pasquini, CEO di Lucart Spa.

Infine Piero Tartagni, presidente della Comunità Energetica Rinnovabile di Capannori, Andrea Celli, vicepresidente del Consorzio 1 Toscana Nord e Alessio Ciacci, direttore generale di Qualità e Servizi Spa interverranno sul tema ‘Sostenibiità a tutto tondo: partecipazione e buone pratiche da condividere’.